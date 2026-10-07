مصر ترفض مخططات التهجير

أكد مصدر مصري مطلع، الأربعاء، رفض القاهرة القاطع لدعوات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو الحديث عن توطينهم، مشددًا على أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخططات من هذا النوع بأي حال من الأحوال.

وقال المصدر إن هذه الدعوات تأتي في ظل مسار الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تجريف مقومات الحياة في قطاع غزة وجعلها شبه مستحيلة، بما يدفع الفلسطينيين إلى النزوح ويستهدف قضيتهم.

وفي السياق، رفض المصدر بشكل قاطع الزج باسم شبه جزيرة سيناء في التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واصفًا إياها بأنها "تهديدات جوفاء" ومحاولة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال خطاب تصعيدي وتحريضي.

وأوضح أن هذه التصريحات، التي تزامنت مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر، لا تغير من قدرة مصر على حماية سيادة أراضيها والحفاظ على استقلالها الوطني وضمان أمنها في مواجهة أي أخطار أو تهديدات.

وشدد المصدر على رفض الدولة المصرية استخدام أراضيها أو اسمها في المزايدات والمساومات السياسية الإسرائيلية الداخلية، مؤكدًا استمرار القاهرة في مواقفها الثابتة القائمة على احترام السيادة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

تأتي هذه الردود الرسمية الحازمة عقب تصريحات متطرفة أطلقها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هدد فيها بتجريد سيناء والترويج لتهجير سكان غزة وإلغاء خيارات التنازل السياسي لخدمة أجندة اليمين المتطرف.

المصدر / فلسطين أون لاين