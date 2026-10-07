خان يونس: إشادة بعائلات الشابين اللذين ارتقيا في طريق العودة لأحضان شعبهما

أشادت القوى الوطنية والاسلامية وجهاء العشائر والمخاتير بقرار عودة شبان من عند عصابات الاحتلال الى حضن شعبهم، مشيدين بعودة الشابين رائد أبو شحمة وخالد العصار اللذين ارتقيا في قصف إسرائيلي خلال عودتهما فجر الأحد الماضي.

واستقبلت عائلة أبو شحمة، جموع المؤازرين من قيادات القوى الوطنية والإسلامية ووجهاء العشائر والمخاتير وجموع من مكونات شعبنا، وذلك تضامنًا مع نجلها الشهيد رائد، والإشادة بعودته إلى حضن شعبه وأهله.

وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب عائلة أبو شحمة، معربين عن اعتزازهم بموقف الشهيد رائد، ومشددين على أن احتضان أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم يمثل موقفًا وطنيًا أصيلًا في ظل ما يمر به قطاع غزة من ظروف قاسية.

كما استقبلت عائلة العصار جموع المؤازرين من قيادات القوى الوطنية والإسلامية ووجهاء العشائر والمخاتير ومكونات شعبنا، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم للعائلة، والإشادة بعودة نجلها إلى أهله وشعبه.

وعبّر المؤازرون خلال زيارتهم عن تضامنهم مع العائلتين، مؤكدين أهمية التكاتف المجتمعي والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، وما يواجهه المواطنون من تداعيات الحرب والتهجير والمعاناة الإنسانية.

وأكّدت الوفود المشاركة خلال تواجدها لدى عائلة أبو شحمة اليوم الأربعاء التضامن الكامل مع العائلة، مشيدين بالقرار الشجاع والوطني الذي اتخذه الشهيد بالعودة إلى حضن شعبه ووطنه والتبرؤ من أي مسارات مشبوهة، قبل أن تطاله يد الغدر بطائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء طريق عودته.

من جانبه، أكد الشيخ طارق الأسطل، مختار خان يونس، أن الوفد جاء إلى عائلة أبو شحمة لتقديم التهنئة والمؤازرة، مؤكدًا عمق الروابط الاجتماعية والعائلية التي تجمع أبناء المجتمع، وما تحمله من محبة وتكافل في مختلف الظروف.

وقال الأسطل: "جئنا مهنئين ومؤازرين، وإذا جئنا معزّين فإننا نعزّي أنفسنا قبل أن نعزّيكم».

وتابع: "فهنيئًا للأخ رائد ما لقي ربه من أجله، وأن كتبت له الشهادة على أيدي الأعداء، أعداء الدين وأعداء الرسل من قبل، وهم اليهود، وأضيف إلى ذلك الذين تعاونوا معهم على الاحتلال من الخونة والمرتزقة".

بدوره، أكد صهيب أبو غانم رئيس تجمع مخاتير ووجهاء وأعيان غرب خان يونس أن الخطوة التي قام بها الشهيد رائد أبو شحمة تدلل على سلامة الفطرة، وسلامة البناء والأسرة المناضلة التي خرج منها الكثير من التضحيات.

وقال أبو غانم: "ونحن تعدّ علينا هذه الأنفاس، ولكننا في هذا المقام، مقام فقد شاب يافع في مقتبل عمره، نعرف من خلال ما ألمّ به وما حدث له أن هذه البيئة بيئة طيبة ومباركة، جعلت هذا الشبل وهذا الشاب في مقتبل عمره يعود إلى مربضه السليم وإلى بيته القويم، لكي يعود إلى حياة كان يسير فيها بشكل وعلى وجه مستقيم».

ووجه غانم رسالة إلى عائلة أبو شحمة وعموم عائلة بربخ، مؤكدًا أن الأمل بعودة الشباب لا ينبغي أن ينقطع.

المصدر / فلسطين أون لاين