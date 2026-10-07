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ماذا أهدى الحكم ميسي في مباراة الوداع

07 أكتوبر 2026 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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حرص الحكم عقب صافرة النهاية على منح قائد الأرجنتين البطاقات التي استخدمها خلال اللقاء
متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهدت نهاية مباراة المنتخب الأرجنتيني لقطة خاصة جمعت الحكم بالنجم ليونيل ميسي، بعدما حرص الحكم عقب صافرة النهاية على منح قائد الأرجنتين البطاقات التي استخدمها خلال اللقاء، لتكون بمثابة تذكار يحتفظ به اللاعب من هذه المناسبة.

ولم تكن البطاقات هذه المرة مرتبطة بأي مخالفة أو عقوبة بحق ميسي، وإنما جاءت في إطار لفتة رمزية وتكريمية للنجم الأرجنتيني، الذي عاش أجواء وداعية مميزة خلال آخر مباراة له مع منتخب بلاده.

وتحوّلت البطاقات من أداة يستخدمها الحكم داخل الملعب إلى ذكرى خاصة من ليلة وداع أحد أبرز أساطير كرة القدم، في مشهد عكس حجم التقدير الذي يحظى به ميسي من مختلف أطراف اللعبة.

وجاءت هذه اللفتة لتضيف لحظة جديدة إلى ليلة حملت الكثير من المشاعر، بعدما حرص كل من حول ميسي على الاحتفاظ بذكرى من مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ميسي #المنتخب الأرجنتيني #مباراة الوداع

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