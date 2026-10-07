2200 انتهاك إسرائيلي في التجمعات الريفية بالضفة خلال سبتمبر

وثقت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة 2200 انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق التجمعات البدوية والمناطق القروية والريفية في الضفة الغربية، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، إن خطورة هذه الانتهاكات تكمن في تنوعها وتراكمها وتأثيراتها المتزامنة على الأمن الشخصي، وحق السكن، والممتلكات، والقطاع الزراعي، إلى جانب تقييد حرية الحركة والوصول إلى الأراضي.

وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات 512 اعتداءً نفذها مستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب 169 حادثة اعتداء وتخريب للممتلكات و115 حالة إطلاق نار استهدفت المواطنين ومنازلهم.

كما رصد التقرير 49 حالة هدم لمنشآت سكنية، و31 حالة مصادرة للممتلكات والمعدات، إضافة إلى 21 حالة مرتبطة بالنشاطات والتوسع الاستيطاني.

وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام تعبر عن وقائع مركبة، إذ قد تتضمن الحادثة الواحدة أكثر من نمط من الانتهاكات في الوقت نفسه.

وطالت عمليات الهدم، وفق التقرير، منازل وحظائر أغنام ودفيئات وغرفًا زراعية ومخازن وإسطبلات وأسوارًا، فيما هدمت قوات الاحتلال في إحدى الحالات 12 دفيئة زراعية و8 مخازن تجارية و10 غرف زراعية، إضافة إلى أسوار مزرعتين قرب مدخل قرية عرانة.

وفي ما يتعلق بالأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، أشار التقرير إلى صدور أوامر عسكرية تهدف إلى اقتلاع مساحات واسعة من الأشجار المعمرة، من بينها ازالة واقتلاع أشجار زيتون على مساحة 56.026 دونمًا جنوب بلدة كفر مالك.

المصدر / فلسطين أون لاين