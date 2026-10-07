فوزان للهلال وبيت حانون الرياضي في افتتاح مشوارهما بكأس الألف شهيد

غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق فريقا الهلال وبيت حانون الرياضي الفوز على الوفاق والمشتل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الألف شهيد، لفرع غزة والشمال.

فعلى ملعب فلسطين، ولحساب منافسات المجموعة الخامسة، خطف الهلال فوزًا ثمينًا وصعبًا على حساب الوفاق بهدف دون مقابل، حمل توقيع محمد عبيد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ليحصد الهلال أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.





وفي الملعب ذاته، وضمن منافسات المجموعة الثانية، نجح بيت حانون الرياضي في تحقيق فوز مستحق على المشتل بنتيجة 3-1.

وسجل ثلاثية بيت حانون الرياضي كل من وسام سلامة، وربحي اشتيوي، وهيثم أبو عودة، فيما أحرز يوسف أبو ريالة هدف المشتل الوحيد.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من خالد أبو الخير، وأحمد شبير، ومحمود أبو زر.





وتختتم منافسات الجولة الأولى لفرع غزة والشمال، غدًا الخميس، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة السادسة، حيث يلتقي خدمات الشاطئ مع الزيتون، فيما يواجه المجمع الإسلامي نادي الرضوان.

المصدر / فلسطين أون لاين