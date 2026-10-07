فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

20 قتيلًا بهجوم روسي على كييف

التجمع الوطني للعشائر يؤكد دعمه للانتخابات كاستحقاق وطني ومخرج من الأزمة

تكريم خاص من برشلونة للاعبه المعتزل

الفدائي يواصل التقدم .. وفلسطين تقترب من استعادة أفضل تصنيف في تاريخها

5 شهداء وإصابات.. الاحتلال يواصل قصف غزة ونسف المنازل

هل "انغش" من اشترى الذهب خلال الحرب؟

حصيلة الإبادة.. الاحتلال دمر 90% من مدارس غزة وقتل أكثر من 21 ألف طالب ومعلم

"الطريق إلى رعيم".. فيلم يوثق تفاصيل سيطرة القسام على مقر قيادة فرقة غزة

أمينة أردوغان: الإبادة الإسرائيلية محاولة لاقتلاع جذور شعب ومحو ذاكرته

غازي حمد: "مجلس السلام" عاجز وما يجري في غزة وصمة عار

بالفيديو التجمع الوطني للعشائر يؤكد دعمه للانتخابات كاستحقاق وطني ومخرج من الأزمة

07 أكتوبر 2026 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
...
إجراء الانتخابات يصب مباشرة في خدمة المصلحة الوطنية العليا ويشكل خطوة مفصلية لترسيخ الإرادة الشعبية وتعزيز مشاركة الكفاءات والقوى الوطنية في صناعة القرار (أرشيف)

أكد الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، دعم التجمع الكامل لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشدداً على الوقوف إلى جانب هذا الخيار ومناصرته بكل الإمكانيات المتاحة باعتباره استحقاقاً شعبياً ووطنياً موجباً.

وأوضح العكلوك أن إجراء الانتخابات يصب مباشرة في خدمة المصلحة الوطنية العليا، ويشكل خطوة مفصلية لترسيخ الإرادة الشعبية وتعزيز مشاركة الكفاءات والقوى الوطنية في صناعة القرار.

وأشار رئيس التجمع إلى أن تغييب العملية الديمقراطية خلال المرحلة السابقة ألقى بظلاله على الواقع المحلي، مؤكداً أن إجراء الانتخابات يُعد المخرج الوحيد لتجاوز الظروف الراهنة الصعبة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس متينة.

واختتم العكلوك تصريحه بالتأكيد على أن المشاركة الانتخابية حق أصيل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على الحاجة الماسّة لتكاتف الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بما يخدم تطلعات الشارع الفلسطيني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الانتخابات التشريعية #عشائر غزة #التجمع الوطني للعشائر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة