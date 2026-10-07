التجمع الوطني للعشائر يؤكد دعمه للانتخابات كاستحقاق وطني ومخرج من الأزمة

أكد الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، دعم التجمع الكامل لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشدداً على الوقوف إلى جانب هذا الخيار ومناصرته بكل الإمكانيات المتاحة باعتباره استحقاقاً شعبياً ووطنياً موجباً.

وأوضح العكلوك أن إجراء الانتخابات يصب مباشرة في خدمة المصلحة الوطنية العليا، ويشكل خطوة مفصلية لترسيخ الإرادة الشعبية وتعزيز مشاركة الكفاءات والقوى الوطنية في صناعة القرار.

وأشار رئيس التجمع إلى أن تغييب العملية الديمقراطية خلال المرحلة السابقة ألقى بظلاله على الواقع المحلي، مؤكداً أن إجراء الانتخابات يُعد المخرج الوحيد لتجاوز الظروف الراهنة الصعبة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس متينة.

واختتم العكلوك تصريحه بالتأكيد على أن المشاركة الانتخابية حق أصيل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على الحاجة الماسّة لتكاتف الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بما يخدم تطلعات الشارع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين