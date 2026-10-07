الفدائي يواصل التقدم .. وفلسطين تقترب من استعادة أفضل تصنيف في تاريخها

متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم «الفدائي» تقدمه في التصنيف العالمي، بعدما ارتقى إلى المركز 92 عالميًا في آخر تحديث لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، مدفوعًا بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال مشاركته في بطولة الصين الدولية الودية.

ويأتي هذا التقدم ليعكس حالة التطور التي يعيشها المنتخب تحت قيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر، إلى جانب المستويات التي يقدمها نجوم الفدائي، في ظل تطلعات كبيرة بمواصلة حصد النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

ويعيد هذا التصنيف إلى الأذهان أفضل مركز وصل إليه المنتخب الفلسطيني في تاريخه، عندما احتل المركز 73 عالميًا عام 2018، في فترة تولى خلالها الكابتن عبد الناصر بركات تدريب الفدائي، وحقق المنتخب خلالها سلسلة من النتائج اللافتة.

ومع استمرار النتائج الإيجابية، تبدو أمام الفدائي فرصة لمواصلة تحسين موقعه في التصنيف العالمي، والاقتراب تدريجيًا من أفضل مركز تاريخي له، وهو ما يمنح المنتخب دفعة معنوية مهمة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتتجه الأنظار حاليًا نحو كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث يطمح المنتخب الفلسطيني إلى الظهور بصورة قوية وتحقيق مشاركة تليق بتطور الكرة الفلسطينية والنتائج التي حققها الفدائي خلال السنوات الأخيرة.

ويبقى دعم المنتخب وجهازه الفني ولاعبيه عاملًا مهمًا في هذه المرحلة، مع ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت، والعمل على مواصلة التطور وتحقيق نتائج ترفع اسم فلسطين في المحافل القارية والدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين