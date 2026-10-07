هل "انغش" من اشترى الذهب خلال الحرب؟

في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية وتداعيات الحرب التي يعيشها قطاع غزة، يظل الذهب الملاذ الآمن والأهم للأهالي للحفاظ على مدخراتهم ورؤوس أموالهم.

ومع زيادة حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية والسبائك في الأسواق المحلية، تزداد تساؤلات المواطنين وتخوفاتهم حول طبيعة العيارات، ومدى إمكانية التعرض للغش التجاري، وكيفية التثبت من أصالة المعدن الأصفر قبيل إتمام الشراء.

عيارات الذهب في السوق المحلي: ما الفرق بين 18 و21 و24؟

تتداول محلات الصاغة والأسواق في غزة ثلاثة عيارات رئيسية للذهب، يكمن الاختلاف بينها في نسبة الذهب الخالص مقابل النحاس المضاف:

عيار 24: ذهب خالص بنسبة 100% دون أي إضافات ناسية، وتُصنع منه عادةً السبائك والمسكوكات.

عيار 21: الأكثر انتشاراً وإقبالاً في القطاع، ويحتوي على 87% ذهباً خالصاً و13% نحاساً.

عيار 18: يحتوي على 75% ذهباً خالصاً و25% نحاساً.

ويرجع سبب خلط الصاغة للنحاس بالذهب في عياري 21 و18 إلى منح المعدن الصلابة والتماسك اللازمين؛ فالذهب الخالص (عيار 24) شديد اللين ولا يصلح لتشكيل الأساور والخواتم والمشغولات اليومية. ومن هنا تختلف أسعار العيارات بحسب نسبة الذهب الخالص في كل قطعة.

الرقابة الحكومية وإمكانية الغش

تُعتبر "دائرة الدمغة والموازين" التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الجهة الرسمية المسؤولة عن فحص الذهب ودمغه في القطاع، لضمان مطابقة جميع الكميات للمواصفات الرسمية قبيل عرضها في الأسواق.

ورغم أن الغش في سوق الذهب يُعد نادراً جداً في الأحوال الطبيعية نظراً للرقابة المشددة والسمعة التجارية، إلا أن ظروف الحرب وتأثر حركة الأسواق قد تفتح الباب أمام ضعاف النفوس، مما يستدعي رفع الوعي المجتمعي بطرق الفحص والتثبت.

طرق منزلية واحترافية لكشف الذهب المغشوش

تتعدد وسائل الفحص المتاحة للمواطنين والتجار للتأكد من أصالة الذهب:

اختبار المغناطيس: الذهب الأصلي لا يتأثر بالمغناطيس ولا ينجذب إليه إطلاقاً. إذاجُذبت القطعة، فهذا دليل على وجود معادن مغناطيسية كالحديد.

اختبار الكثافة والماء: يتميز الذهب بكثافته العالية جداً مقارنة بالمعادن الأخرى (مثل عملة "النصف شيكل" المقبوضة التي تتكون من خليط النيكل والنحاس والألومنيوم)، لذا فإن قطعة الذهب تغوص فوراً وبثقل عند إلقائها في كوب ماء.

اختبار السيراميك: الذهب الصافي خامة ناعمة لا تُخدش بسهولة، ولا تترك خطاً أسود عند حكها بسطح سيراميكي خشن.

اختبار الحجر والحمض: الطريقة الأشهر لدى تجار الصاغة في غزة؛ حيث يتم حك قطعة الذهب على حجر فحص مخصص وتُوضع عليها قطرات من حامض خاص لتحديد العيار ودقة النقاوة.

إرشادات وتوعية للمواطنين عند الشراء والبيع

لحماية حقوقك وضمان سلامة معاملاتك المالية عند شراء أو بيع الذهب في القطاع، يُنصح بتباع الإرشادات التالية:

التعامل مع الصاغة المعتمدين: الشراء والبيع حصراً من محلات الصاغة المعروفة والمجربة في منطقتك.

الفاتورة الرسمية شرط أساسي: عدم التنازل عن أخذ فاتورة تفصيلية ومختومة بختم المحل التجاري.

تدقيق بيانات الفاتورة: التأكد من كتابة التاريخ اليومي، الوزن الدقيق بالجرامات والكسور، نوع العيار (18، 21، 24)، سعر الشراء للجرام، والإجمالي؛ حيث تُعد الفاتورة سندك القانوني والشرعي الوحيد لحفظ حقوقك كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين