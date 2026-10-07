"الطريق إلى رعيم".. فيلم يوثق تفاصيل سيطرة القسام على مقر قيادة فرقة غزة

سلّط فيلم وثائقي بعنوان "الطريق إلى رعيم" الضوء على حيثيات ومجريات العملية البطولية التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي شملت السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويستعرض الفيلم، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للعملية، مشاهد ولقطات توثق مراحل من التحرك نحو مواقع جيش الاحتلال، والاشتباكات التي دارت في محيطها، إلى جانب مشاهد من كاميرات القسام تظهر جانبًا من مجريات الهجوم.

كما يتضمن الفيلم مشاهد للمنطقة المحيطة بمقر قيادة فرقة غزة، وتحركات للقوات الإسرائيلية، فضلًا عن لقطات من داخل غرف القيادة والسيطرة التابعة لجيش الاحتلال خلال الساعات الأولى من العملية.

ويقدم "الطريق إلى رعيم" رواية تفصيلية لمسار العملية، بدءًا من التحرك باتجاه المنطقة، وصولًا إلى اقتحام المواقع العسكرية والسيطرة عليها، في عملية هي الأولى من نوعها في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وتُظهر مشاهد الفيلم حجم المفاجأة التي واجهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى، بالتزامن مع اتساع رقعة الهجوم ووصول مقاتلي القسام إلى مواقع عسكرية ومستوطنات في محيط قطاع غزة.

ويأتي عرض الفيلم في الذكرى الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وشملت هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف قطاع غزة، قبل أن تشن "إسرائيل" حربًا واسعة على القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين