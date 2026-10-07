الحوثي: "طوفان الأقصى" هزَّ عروش المحتل

أكد قائد جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي أن عملية "طوفان الأقصى" تُعد أكبر عملية جهادية يخوضها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا ميدانيًا وهزت كيان الاحتلال الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها الحوثي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشاد الحوثي وثبات الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا الصمود الاستثنائي "أذهل العالم" رغم الدعم العسكري والسياسي الواسع والمباشر الذي تتلقاه إسرائيل من القوى الغربية.

في المقابل، وجه الحوثي انتقادات حادة لحالة "الخذلان والتواطؤ" الصادرة عن أطراف داخل الأمة الإسلامية، موضحًا أن الواجب كان يقتضي المبادرة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي سارعت فيه القوى الغربية والأدوات الصهيونية لإسناد الاحتلال.

وأوضح قائد "أنصار الله" أن الدعم والإسناد الفعليين للشعب الفلسطيني اقتصرت على فصائل وقوى محددة، مشيرًا إلى مشاركة محور المقاومة في لبنان، وإيران، والفصائل العراقية، إلى جانب جبهة الإسناد اليمنية.

ووصف الحوثي حرب الإبادة والتجويع الممارسة ضد قطاع غزة بأنها تشكل "حالة مخزية ووصمة عار" أمام المجتمع الدولي الصامت بأسره، وللمسلمين على وجه الخصوص الذين تقاعسوا عن نصرة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين