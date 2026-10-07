أمينة أردوغان: الإبادة الإسرائيلية محاولة لاقتلاع جذور شعب ومحو ذاكرته

قالت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، إن شعبا بأكمله في قطاع غزة يتعرض منذ 3 أعوام وأمام أنظار العالم إلى "محاولات اقتلاع جذوره ومحو ذاكرته وسلب مستقبله".

جاء ذلك في منشور لها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أرفقته بمقطع مصور حول فلسطين التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة عليها منذ 3 أعوام.

وأشارت في منشورها إلى وسم "الإبادة الجماعية بدأت منذ وقت طويل"، قائلة: "في غزة، ومنذ 3 سنوات، هناك محاولات أمام أنظار العالم لاقتلاع جذور شعب ومحو ذاكرته وسلب مستقبله".

وأضافت: "فقد آلاف الأطفال حياتهم قبل أن يكبروا، وفقدت آلاف الأمهات أبناءهن دون أن يتمكنّ من احتضانهم للمرة الأخيرة، فيما بقي الملايين متمسكين بأرضهم ويحملون آلامهم".

وأكدت أن ما يحدث في غزة "ليس قضية تخص فلسطين وحدها"، مبينة أن "كل ظلم يفلت من العقاب أمام أنظار العالم اليوم، قد يصبح غدا مصير شعب آخر ومنطقة أخرى".

وتابعت: "لذا، علينا أن نكون مصدر قوة لصمود إخوتنا الفلسطينيين وصوتا لصوتهم. لأن الدفاع عن غزة يعني الدفاع عن مستقبل الناجين وضمير الإنسانية المشترك".

وترحمت أمينة أردوغان على جميع الفلسطينيين الذين ارتقوا شهداء، وتمنّت الشفاء العاجل للجرحى.

وأعربت عقيلة الرئيس التركي عن أملها في أن يأتي اليوم الذي تتنفس فيه فلسطين مجددا بأمان وسلام.

وتضمن الفيديو المرفق بالمنشور مقتطفات من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته بشأن غزة، إلى جانب مشاهد للمعاناة التي يعيشها سكان القطاع جراء الهجمات الإسرائيلية.

كما تضمن الفيديو صورة جوية تقارن بين وضع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ووضعها الحالي، وتظهر فيها أضرار واسعة ودمار للمباني في القطاع.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: