دعوات إلى الوحدة الوطنية وإنقاذ شعبنا من مخططات الاحتلال وتداعيات الإبادة

دعت شخصيات وطنية وعشائرية أبناء شعبنا ومؤسساته وفصائله إلى الترابط الاجتماعي والوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة والقدس.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده (التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية)، الأربعاء، أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة للإبادة الإسرائيلية التي حصدت أرواح أزيد عن 77 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وأكد رئيس التجمع الوطني د. علاء الدين العكلوك على ضرورة الترابط والتماسك الاجتماعي، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وروابط عائلاته.

وأوضح العكلوك، خلال كلمته، أن الإبادة الإسرائيلية لا تزال مستمرة منذ 3 أعوام أمام العالم الذي يقف عاجزا عن وقف جرائم الاحتلال وقادته.

ودعا المنظمات الحقوقية والأممية إلى الوقوف على مسؤولياتها أمام جرائم الاحتلال المستعمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، والعمل على إنقاذ غزة من التدهور الكارثي غير المسبوق.





من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف أن القضية الفلسطينية هي المركزية للعالم أجمع وليس للعالم العربي والإسلامي وحده.

ولذلك، شدد خلف على دور العالم بمختلف مؤسساته ودوله ومنظماته في وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة منذ 3 أعوام وتسببت بأعداد هائلة من الضحايا والمفقودين والأسرى والجرحى.

وحث "مجلس السلام" على ضرورة القيام بمهامه أمام الإبادة الإسرائيلية المستمرة – رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 20025- وألا يقف متفرجا أمام جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمؤسسات الصحية والتعليمية وغيرهما.

وأكد خلف على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال المجرم، و"العصابات الصهيونية" التي تفتك بأبناء شعبنا في الضفة والقدس المحتلتين، خاتما: "لا يستطيع تنظيم بمفرده مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".









المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: