شهيد و16 إصابة في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون شمالي الضفة

استشهد مواطن وأصيب 16 آخرون، بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس، في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد المواطن علي حسن يسر البزاري (44 عاماً)، وإصابة 9 مواطنين بجروح متفاوتة، بينهم إصابة بجروح خطيرة، جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس، كما أصيب 7 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما نقل آخرون إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاد أحد المصابين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف قرب سهل برقة، أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين ونقلهم من سهل رامين، واحتجزت ثلاثة مسعفين ومتطوعاً من بلدة برقة، واستولت على مفاتيح مركبات الإسعاف، قبل الإفراج عنهم وإجبارهم على مغادرة الموقع.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة كبيرة من المستعمرين، برفقة قوات الاحتلال، هاجمت المزارعين من بلدة برقة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم بسهل رامين، وأطلقت الرصاص باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وأضاف الشهود أن المستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد من المصابين، وهددوها بإطلاق النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق عملية إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين