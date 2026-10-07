إحصائيات حكومية رسمية حول آثار الإبادة الجماعية في غزة

نشر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي، الأربعاء، تحديثا لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وذلك بالتزامن مع مرور 3 سنوات ( 7 أكتوبر 2023 حتى 7 أكتوبر 2026).

📌 أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:

🔸(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

🔸(3 سنوات) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.

🔸(+90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

🔸(+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

🔸(287) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".

🔸(+230,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

🩸 ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:

🔸(74,250) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.

🔸(9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

🔸(21,976) عدد الشهداء الأطفال، بينهم 1,125 رضيعاً دون عامهم الأول.

🔸(+12,500) عدد الشهيدات من النساء.

🔸(+9,000) عدد الأمهات الشهيدات.

🔸(22,500) عدد الآباء الشهداء.

🔸(+612) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

🔸(1,723) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(149) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(262) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+194) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

🔸(+2800) شهيدٍ من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

🔸(+928) شهيدٍ من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.

🔸(+39,022) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,574 شهيداً).

🔸(+6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,917 شهيداً).

🔸(+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

🔸(460) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (164) طفلاً.

🔸(23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.

🔸(43%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم خلال الحرب فيما يصارع 676 مريضاً الموت على 134 جهاز غسيل فقط في 3 مستشفيات.

🔸(84,009) مريض سكري (بينهم 2,432 طفلاً) يعتمدون على أنسولين غير متوفر.

🔸(130,543) مريض ضغط دم حيث ارتفعت أعدادهم خلال الحرب.

🔸(+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

🔸(28) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 25 طفلاً).

🔸(2,027) مريضاً توفّوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي عبر المعابر المغلقة.

🔸(21,000) مريض (بينهم 5,803 أطفال و4,800 مريض أورام) ينتظرون أي فرصة للسفر للعلاج في الخارج.

⚕️ ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:

🔸(175,278) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

🔸(+19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

🔸(+5,400) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

🔸(1,500) مجموع حالات الشلل.

🔸(1,200) مجموع حالات فقدان البصر.

🔸(433) مجموع المصابين من الصحفيين.

🔸(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية، بقي منهم 83 معتقلين.

🔸(6) من الكوادر الطبية استشهدوا داخل سجون الاحتلال تحت التعذيب، من بينهم د. عدنان البرش، ود. إياد الرنتيسي، ود. زياد الدلو.

🔸(28,560) مجموع أرامل بسبب حرب الإبادة (اللواتي استشهد أزواجهن).

🔸(62،247) طفلاً يتيماً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال حرب الإبادة الجماعية. أكثر من (2,774 فقدوا كلا الوالدين معاً، وعدد (8,394) فقدوا الأم وعدد (58,875) فقدوا الأب.

🔸(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

🔸(+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

🏥 رابعاً: القطاع الصحي:

🔸(19) مستشفى يعمل بقدرات محدودة من أصل (38) مستشفى (5 مستشفيات حكومية، 14 مستشفى أهلياً).

🔸(0%) شهدت محافظتا الشمال ورفح انعداماً تاماً للرعاية الصحية والأجهزة الجراحية.

🔸(2,623) سريراً حالياً من أصل 3,412 سريراً قبل الحرب، القدرة السريرية تراجعت.

🔸(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

🔸(+197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(80%) من سيارات النقل خرجت عن الخدمة وتعطل ما تبقى منها لعدم توفر الزيوت وقطع الغيار والإطارات اللازمة.

🔸(70%) من مولدات الكهرباء خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر فيما تعمل ما تبقى منها في ظروف فنية وميكانيكية صعبة لعدم توفر الزيوت وقطع الغيار.

🔸(793) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".

🔸(84) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" دمرها الاحتلال كلياً وجزئياً وتحتاج إلى صيانة.

🔸(18) مركزاً للدفاع المدني تم تدميره كلياً.

📚 خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:

🔸(97%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضرار مادية نتيجة القصف والاستهداف المباشر وغير المباشر.

🔸(87%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل كبير بسبب الأضرار الشديدة

🔸(40%) من المباني المدرسية موجودة داخل الخط الأصفر.

🔸(80%) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر.

🔸(17) مؤسسة تعليم عالي دمرها الاحتلال كلياً أو جزئيًا

🔸(+22000) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+650,000) عدد الطلبة في سن التعليم المدرسي الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

🔸(+90,000) عدد الطلبة في سن التعليم الجامعي الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

🔸(+1100) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

🔸(+194) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

🕌 سادساً: دور العبادة والمقابر:

🔸(1076) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي. من أصل (1275) مسجداً.

🔸(166) مساجد دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.

🔸(3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من مرة.

🔸(330) عدد أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن والدعاة الذين قتلهم الاحتلال.

🔸(38) عدد الأسرى والمفقودين من أئمة ودعاة وخطباء ومحفظي القرآن الكريم.

🔸(20) عدد من قتلهم الاحتلال من أبناء الطائفة المسيحية (لا يوجد لدينا معلومات).

🔸(40) مقبرة دمرها الاحتلال (كليًا وجزئيًا) من أصل (60) مقبرة.

🔸(+2,450) جثماناً من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

🔸(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

🔸(+1850) شهيداً قتلهم الاحتلال واُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

🏠 سابعاً: السكن والنزوح القسري والإيواء:

🔸(227,703) إجمالي عدد المباني المتضررة.

🔸(510,000) إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة.

🔸(335,000) مبنى ووحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

🔸(75,000) مبنى ووحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي غير صالح للسكن.

🔸(410,000) إجمالي المباني والوحدات السكنية الهدم الكلي وغير الصالح للسكن.

🔸(+100,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي صالح للسكن.

🔸(+350,000) أسرة فلسطينية تحتاج إلى إيواء.

🔸(+162,000) خيمة مهترئة وغير صالحة للإقامة، من أصل 270,000 خيمة.

🔸(+2) مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

🔸(346) مراكز للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال بالقصف.

🔥 ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:

🔸(+500,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها لقطاع غزة.

🔸(48) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

🔸(64) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

🔸(556) شهيداً من المبادرين والعاملين في مجال المعونات والإغاثة قتلهم الاحتلال.

🔸(128) عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

🔸(2,605) شهيداً، و(19,124) إصابة، و(+200) مفقودٍ في "مصائد الموت"، ما يسمى مراكز "المساعدات الأمريكية/الإسرائيلية" وطالبي المساعدات.

🔸(650,000) طفل تعرضوا لخطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

🔸(40,000) طفل رضيع "أقل من عام" تعرضوا لخطر الموت جوعاً لنقص الغذاء.

🔸(21,000+) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

🔸(+5,200) طفل يحتاجون إجلاءً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم.

🔸(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

🔸(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

🔸(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

🔸(≈107,000) سيدة حامل ومرضعة تعرضت للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

⚙️ تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:

🔸(725) بئر ماء مركزي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

🔸(134) مشروعاً للمياه العذبة استهدفها الاحتلال.

🔸(5,080) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

🔸(2,285) عدد محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

🔸(235,000) عدادات المشتركين التي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+2,123) مليار كيلو وات/ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

🔸(+700,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

🔸(+700,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

🔸(+3) مليون متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

🔸(253) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(292) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(208) مواقع أثرية وتراثية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

🌾 عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:

🔸(+87%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (182,247) دونم.

🔸(8700) بئراً زراعية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة بالإضافة إلى 3828 بركة زراعية

🔸(9992) مزرعة أبقار وأغنام ودواجن ومزارع منزلية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸(+87%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.. من اصل 10019 دونم.

🔸(524,000) طن من إنتاج الخضار والفواكه السنوي تراجع إلى (20,000) طن خضار فقط

🔸(+69,000) رأس حيوان قتله الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الإبادة الجماعية.

🔸(90%) من قطاع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى (84.6%) من قطاع الصيد البحري قد تضرر نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.

💥 حادي عشر: الخسائر الأولية المباشرة لـ15 قطاعاً حيوياً:

🔸(+80) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية المباشرة للإبادة الجماعية.

🔸(≈ 6) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الصحي.

🔸(≈ 4) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع التعليمي.

🔸(≈ 34) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الإسكاني.

🔸(≈ 1) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الديني.

🔸(≈ 4) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الصناعي.

🔸(≈ 5) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع التجاري.

🔸(≈ 4) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الزراعي.

🔸(≈ 1) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي.

🔸(≈ 2) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الترفيهي والفندقي.

🔸(≈ 5) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع المنزلي (محتويات المنازل).

🔸(≈ 3) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع الاتصالات والإنترنت.

🔸(≈ 3) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات.

🔸(≈ 2) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع الكهرباء.

🔸(≈ 6) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع الخدماتي والبلديات.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: