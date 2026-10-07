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الأمم المتحدة: غياب محاسبة "إسرائيل" يؤجج هجماتها في غزة والضفة

07 أكتوبر 2026 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
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المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني.

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن "الغياب المزمن" في محاسبة "إسرائيل" على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج استمرار الإبادة الجماعية.

 جاء ذلك في معرض إجابتها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت شمداساني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ "مستويات كارثية".

وأشارت إلى ارتقاء أكثر من 70 ألف فلسطيني برصاص وصواريخ الاحتلال منذ أكتوبر 2023، عدا عن ارتقاء أكثر من 1400 فلسطيني حتى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.

ووصفت الوضع الإنساني بـ"الفظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب".

وتابعت: كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يوميا، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز. وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يُغَذِّي هذا الصراع.

ونوهت إلى "غياب مزمن" في محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها في فلسطين حتى قبل أكتوبر 2023، مؤكدة أن الوضع ازداد سوءا منذ ذلك الحين.

وأكدت المتحدثة الأممية تفاقم الأزمة بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية وتزايد حالات الموت جوعا، إلى جانب تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والانتهاكات في الضفة الغربية.

وشددت شمداساني على وجوب وقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة والدعم الدبلوماسي والمالي الذي يساهم في إشعال الحرب، مؤكدة أن ذلك يشكل التزاما قانونيا دوليا على كل الدول الأعضاء.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #قطاع غزة #الأمم المتحدة #الإبادة الجماعية #الضفة الغربية

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