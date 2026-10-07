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"كي تبقى غزة".. سرد زمني يوثق مسيرة العمل البلدي خلال حرب الإبادة

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"كي تبقى غزة".. سرد زمني يوثق مسيرة العمل البلدي خلال حرب الإبادة

07 أكتوبر 2026 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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"كي تبقى غزة".. سرد زمني يوثق مسيرة العمل البلدي خلال حرب الإبادة

أطلقت بلدية غزة، في الذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، سردًا زمنيًا بعنوان "كي تبقى غزة"، يوثّق مسيرة عمل البلدية وطواقمها خلال الحرب، والجهود المبذولة للحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان رغم الدمار والنزوح وشح الإمكانات.

ويستعرض السرد الزمني، عبر محطات متتابعة، أبرز الأحداث والجهود البلدية خلال الحرب، من خلال نصوص وصور ومقاطع فيديو توثّق آثار العدوان على مرافق المدينة وبنيتها التحتية، والتحديات التي واجهت قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة وفتح الطرق والاستجابة للطوارئ.

ويتضمن السرد قسمًا بعنوان "حكاية صمود"، يستعرض قصصًا إنسانية من واقع عمل طواقم البلدية خلال الحرب، مسلطًا الضوء على حياتهم اليومية ومسؤولياتهم في ظل الظروف الصعبة، وما واجهوه أثناء مواصلة تقديم الخدمات للسكان.

ويعتمد العمل على تقارير البلدية وموادها التوثيقية، لجمع محطات من تجربة مدينة غزة خلال الحرب في مساحة رقمية تتيح العودة إليها، وتوثيق واقع الخدمات والجهود التي بذلها العاملون في البلدية للحفاظ عليها، بما يشكل جزءًا من ذاكرة المدينة.

ودعت بلدية غزة المواطنين والصحفيين والباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على السرد الزمني ومشاركة محتواه، للتعرف إلى واقع الخدمات في المدينة والحكايات الإنسانية التي رافقت استمرار العمل البلدي خلال حرب الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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