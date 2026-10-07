الاحتلال اعتقل أكثر من 15 ألف مواطن من غزة منذ الإبادة الجماعية

أفاد (مركز فلسطين لدراسات الأسرى) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح المركز، في بيان، الأربعاء، أن قائمة المعتقلين شملت أكثر من 360 من الكوادر الطبية، بالإضافة إلى مئات النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أنشأت مراكز ومعسكرات اعتقال جديدة لاحتجاز معتقلي غزة، أبرزها معتقلات "سديه تيمان" و"عوفر" و"النقب" و"ركيفت"، حيث مارس فيها الاحتلال شتى أنواع التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج والانتهاكات الجسيمة.

وذكر أنه على الرغم من إفراج الاحتلال عن آلاف المعتقلين على دفعات، إلا أنه سلّم الجانب الفلسطيني جثامين 930 شهيداً دون أي قوائم تعريفية، وسط ظهور آثار تعذيب قاسية على عدد كبير منها.

وأحصى أيضا استشهاد 53 أسيراً من معتقلي غزة داخل السجون والمعسكرات خلال السنوات الثلاث الماضية، من أصل 92 شهيداً ارتقوا في الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب، فيما يقدّر المركز بقاء نحو 2000 أسير من القطاع رهن الاحتجاز حتى الآن.

ونبه إلى وجود 80 أسيراً من غزة معتقلين في سجون الاحتلال منذ ما قبل الحرب، من بينهم 43 أسيراً انتهت أحكامهم وما زالوا محتجزين، مجدداً مطالبته للجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل وزيارة مراكز الاعتقال للوقوف على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: