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برئاسة جبارين.. وفد من حماس إلى القاهرة لبحث ملفات فلسطينية

07 أكتوبر 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين

يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني.

ويضم الوفد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، وعضو المكتب السياسي في غزة الدكتور غازي حمد.

ومن المقرر أن يبحث الوفد خلال لقاءاته سبل دفع مسار الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة في إطار جهود استكمال المشاورات الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني وتقريب المواقف بين مختلف القوى والفصائل، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القاهرة #زاهر جبارين

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