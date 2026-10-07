الاحتلال يُفجر منزل الأسير قدري سمارة شمال غربي القدس

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس، في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط منزل سمارة، وفرضت طوقًا على المنطقة المحيطة به، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، ما اضطر عددا منهم إلى المبيت في المساجد.

وذكرت أن القوات بدأت في وقت سابق هدم الطابق السفلي من منزل سمارة بالجرافات، قبل أن تقوم بتفجير المنزل.

وشددت على أن ما جرى في بلدة بدو لا يمكن فصله عن التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق قرى وبلدات المحافظة، والذي يترافق مع حملات المداهمة والاعتقال، وفرض القيود العسكرية على حركة المواطنين، وترويع العائلات الآمنة، في محاولة لفرض واقع قسري على الأرض والنيل من صمود المقدسيين والفلسطينيين في محيط العاصمة المحتلة.

وأوضحت المحافظة أن استهداف المنازل على خلفية الاتهامات الموجهة إلى أصحابها يثير مسألة المسؤولية والعقاب الجماعي، إذ لا يجوز تحميل أفراد الأسرة أو الجيران تبعات أفعال لم يرتكبوها، ولا يجوز تحويل المسكن، الذي يفترض أن يوفر الحماية والأمان، إلى هدف للتدمير والتشريد والانتقام.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن جيش الاحتلال اعتقال سمارة، بدعوى تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "نفيه تسوف".

ومنذ فجر اليوم، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في بلدات وقرى شمال غربي القدس، واعتقلت عشرات المواطنين وأخضعتهم للتحقيقو، وسط تشديد الإجراءات العسكرية.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: