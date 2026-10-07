الحرس الثوري: "طوفان الأقصى" غيّرت معادلات الصراع في المنطقة

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن عملية "طوفان الأقصى" شكّلت تحولًا تاريخيًا في مسار الصراع المفتوح حتى تحرير فلسطين، معتبرًا أن تداعياتها أحدثت تغييرات واسعة في معادلات المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان، بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى"، إن التطورات التي أعقبت العملية أظهرت فشل المحاولات الرامية إلى تغيير مسار الصراع أو طمس القضية الفلسطينية، مشددًا على استمرار ما وصفه بـ"مسار المقاومة" حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

ووجّه تحذيرًا إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من ارتكاب أي "خطأ في الحسابات" أو شن عدوان جديد، مؤكدًا أن أي مغامرة عسكرية ستقابل، وفق تعبيره، برد "قاسٍ ومدمر".

وأشار البيان إلى أن واشنطن و"تل أبيب" أخفقتا في تحقيق أهدافهما تجاه إيران، وفي محاولات كسرها أو تقسيمها، مؤكدًا أن طهران باتت أكثر قدرة على مواجهة التحديات والضغوط.

وأضاف أن معادلات المنطقة شهدت تغيرًا لصالح "محور المقاومة"، الذي قال إنه أصبح أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة الضغوط والتحديات، في ظل التحولات التي فرضتها التطورات العسكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى"، التي أعقبها عدوان إسرائيلي واسع على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا هائلًا، إلى جانب تداعيات سياسية وأمنية امتدت إلى مختلف أنحاء المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات