الصحة: 5 شهداء و11 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 5 شهداء و11 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1467 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5161 إصابة، إضافة إلى 836 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفًا و250 شهيدًا، و175 ألفًا و278 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة استقبال الشهداء والجرحى في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي، فيما لا تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تحديات تواجه القطاع الصحي في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين