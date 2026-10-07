فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 5 شهداء و11 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة: "طوفان الأقصى" أعادت فلسطين إلى صدارة الاهتمام الدولي

التنمية: 71 ألف يتيم و64 ألف أرملة خلّفتهم حرب الإبادة في غزة

أبو عبيدة: السابع من أكتوبر شكّل إعجازًا عسكريًا وكسر نظرية أمن الاحتلال

7 أكتوبر: ما الذي بقي للقضية بعد ثلاث سنوات؟

الطوفان وقود ثورة لزوال الاحتلال

غزة أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم.. هكذا وصفتها الأمم المتحدة

القراءة الحقيقية لمولد "طوفان الأقصى"

أنقذوا الصحفيَّيْن عمار وحسن وزملاءهما

3 شهداء وإصابات.. الاحتلال يواصل قصف غزة ونسف المنازل

الصحة: 5 شهداء و11 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

07 أكتوبر 2026 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
...
الصحة: 5 شهداء و11 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 5 شهداء و11 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1467 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5161 إصابة، إضافة إلى 836 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفًا و250 شهيدًا، و175 ألفًا و278 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة استقبال الشهداء والجرحى في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي، فيما لا تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تحديات تواجه القطاع الصحي في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة