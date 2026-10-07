هجمات المستوطنين تتوسع بالضفة.. إحراق مركبات واستهداف مزارعين

وسع المستوطنون، اليوم الأربعاء، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، في هجمات شملت إحراق مركبات، وخط شعارات عنصرية وتحريضية، والاعتداء على مزارعين وسرقة محاصيل الزيتون.

ففي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، هاجم مستوطنون، فجرا، عددا من منازل الفلسطينيين، وألحقوا أضرارا بالممتلكات قبل إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية وتحريضية على جدران عدد من المنازل.



وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أضرم مستوطنون النار في مركبة الصحافي والناشط الروسي-الإسرائيلي أندريه خرزانوفسكي، خلال هجومهم على القرية، فيما رفع مستوطنون أعلام الاحتلال عند مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفي نابلس، اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، مدخل قرية اللبن الشرقية، ونصبوا أعلام الاحتلال بين منازل القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال اقتحموا مدخل القرية وحارة الشارع، على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله، ونصبوا عشرات الأعلام بين منازل المواطنين وقاموا بأعمال استفزازية.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين أعاقوا الدخول والخروج لعدد من المنازل والمحال التجارية بعد وضع ساريات حديدية تحمل أعلام الاحتلال على مداخلها.

كما أطلق مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، الرصاص الحي باتجاه المزارعين في برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضي برقة، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم.

كما اقتحم مستوطنون خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب الخليل، وأطلقوا أغنامهم في ساحات منازل الفلسطينيين، في خطوة استفزازية للأهالي.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، هاجم مستوطنون من مستوطنة "بيت عين"، المقامة على أراضي البلدة في منطقة جبل وردان، عددا من المنازل خلال ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء-الأربعاء، وأطلقوا الرصاص الحي، بالتزامن مع مداهمة قوات الاحتلال عددًا من المنازل.

وفي محافظة سلفيت، اعتدى مستوطنون على مزارعين من قرية مردا وبلدة جماعين المجاورة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة وادي النار شرق القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين المعتدى عليهم الشقيقين محمد ونصر الله ماجد عقيل خفش، ونُقلا إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة، فيما سرق المستوطنون ثمار الزيتون التي جمعها المزارعون.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، وفي ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم في محافظة سلفيت ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

في الأغوار الشمالية، يواصل مستوطنون أعمال تجريف وتوسعة نبع الحمة في الأغوار الشمالية، تمهيدا للاستيلاء عليه وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الاستفادة منه.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين أحضروا "خلاطة" ووضعوا الخرسانة عند نبع الحمة، في إطار أعمال تأهيل ينفذونها في الموقع تمهيدا للسيطرة عليه والاستيلاء عليه.

وتشهد منطقة النبع بين الفترة والأخرى عمليات تجريف وتأهيل ينفذها مستعمرون، في مساعٍ متواصلة للسيطرة عليه وحرمان المواطنين الفلسطينيين منه.وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا 5561 اعتداء منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، فيما تجاوز عدد اعتداءاتهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 14,742 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين