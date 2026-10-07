اقتحامات واعتقالات في الضفة.. الاحتلال يهدم منزل أسير ونصبًا للشهداء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المواطنين، اليوم الأربعاء، خلال اقتحامات واسعة لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل وتحويل مدرسة إلى مركز تحقيق ميداني وهدم منزل أسير ونصب تذكارية للشهداء، إلى جانب إغلاق طرق وفرض حظر للتجول في مدينة نابلس.

فقد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة نابلس من عدة محاور، برفقة جيبات وآليات عسكرية وجرافة، وأعلنت حظر التجول فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا عددًا من المنازل في أحياء ومناطق متفرقة من المدينة، بينها منطقة الدوار، والجبل الشمالي، ورفيديا، وخلة العامود، وشوارع رأس العين، والتعاون، وكشيكة، وفتشوها وعاثوا فيها خرابًا، قبل أن يعتقلوا عددًا من المواطنين.

وعُرف من بين المعتقلين حتى اللحظة الصحفي عمير استيتية، والأشقاء حمزة وعمر الكخن، وأسامة وإسلام سلامة، ووجدي عكوب، وحامد العامودي، ومهند عبد الله، وجهاد أبو زنط.

كما هدمت جرافة الاحتلال نصبًا تذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال حولت مدرسة كرمان في شارع كشيكة إلى مركز تحقيق ميداني، واحتجزت فيها عددًا من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني، بالتزامن مع الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي السياق، أعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال تعطيل الدوام اليوم، حفاظًا على سلامة الطلبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الشاب أدهم جمال فراح (28 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة بيت لحم، بينها مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، وبلدات الدوحة، ونحالين، وزعترة، ومناطق هندازة، والعساكرة، ورفيدة، ورخمة، وحوسان، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات.

واقتحمت القوات قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وداهمت خيمة لتربية الأغنام تعود للمواطن نبيل إبراهيم حمدان، دون أن تعتقل أحدًا.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبعة غرب بيت لحم، ومدخل قرية مراح رباح جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بين نحالين والجبعة بالبوابة الحديدية، وهو المدخل الوحيد لسكان الجبعة للتنقل والوصول إلى مركز مدينة بيت لحم، بعد إغلاق المدخل الرئيس للقرية منذ نحو ثلاث سنوات، ومنعهم من المرور عبر الشارع المؤدي إلى مجمع مستعمرة "غوش عتصيون".

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الوحيد لقرية مراح رباح بالبوابة الحديدية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة طوباس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات عسكرية وانتشرت في عدد من أحيائها، قبل أن تداهم وتفتش عددًا من المنازل.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور، ما أعاق حركة الأهالي والتنقل من وإلى المدينة.

من جانب آخر، شرعت جرافات الاحتلال، صباح اليوم، في هدم منزل المعتقل قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وذكرت محافظة القدس أن آليات الاحتلال بدأت بهدم المنزل، بعدما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة تمهيدًا لعملية الهدم، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات في قرى وبلدات القدس المحتلة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وانتشرت في أحيائها وداهمت عددًا من المنازل، وشنّت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وأخضعت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين للتحقيق الميداني، وفرضت طوقًا على القرية ومنعت المواطنين من الخروج منها أو الدخول إليها.

وتتعرض قرى وبلدات شمال القدس منذ أيام لحملة اعتقالات ومداهمات واسعة للمنازل، إلى جانب التضييق على المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين