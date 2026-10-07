4 شهداء وإصابات.. الاحتلال يواصل قصف غزة ونسف المنازل

استشهد 4 مواطنين، أحدهما عنصر في الدفاع المدني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات النسف والقصف المدفعي واستهداف خيام النازحين في القطاع.

وفي آخرت التطورات الميدانية، استشهد المواطن زياد فخري زعرب، في قصف إسرائيلي إستهدف منطقة أبو رشوان جنوب خانيونس.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المسن هشام أبو مصطفي (60 عاما) إثر قصف مسيرة إسرائيلية لسطح منزل في معسكر خان يونس.

كما استشهد الفتى نمر أحمد نمر بربخ متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في الرأس بمنطقة الاتصالات شرق دوار أبو حميد شرقي خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن عنصر الدفاع المدني محمد طموس، استشهد إثر قصف إسرائيلي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان.





كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي قرب البوابة الشمالية للمستشفى، بالتزامن مع إطلاق مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية في محيطه.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي المدينة، فيما أطلقت آآليات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب خيام النازحين في مواصي خان يونس.

كما أصابت نيران دبابات الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين في محيط بركة حي الأمل بشارع 5 شمالي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرقي خان يونس. ونفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شمال شرقي وشرقي مدينة خان يونس.

وفي مواصي رفح جنوبي القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب خيام النازحين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.

وفي دير البلح وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف جنوب شرقي المدينة.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقي حي التفاح وشرقي المدينة، إضافة إلى عملية نسف أخرى شرقي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين