خطوط ملونة على آيفون 18 برو.. هل تكشف عيبًا في الشاشة؟

بدأ بعض مستخدمي هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في الإبلاغ عن ظهور خطوط عمودية خضراء ووردية وحمراء على شاشات أجهزتهم، بعد أيام قليلة من طرح الهاتفين للبيع في 18 سبتمبر.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو قالوا إنها تُظهر المشكلة، من بينها مقطع يعرض خطًا ورديًا يمتد من أعلى الشاشة إلى أسفلها، وآخر يظهر خطًا أخضر سميكًا بالقرب من الحافة اليسرى للشاشة.

وتتضمن إحدى الحالات الأكثر وضوحًا مقطعي فيديو لهاتف iPhone 18 Pro باللون العنابي، يظهر في أحدهما خط رأسي وردي يمتد بطول الشاشة، بينما يظهر في الآخر خط أخضر سميك بالقرب من الجانب الأيسر، بحسب تقرير لموقع "Gadget Review" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وبحسب المنشور المصاحب للمقطعين، لم يؤدِ إجراء إعادة ضبط الهاتف إلى حل المشكلة.

في المقابل، أثارت صورة أخرى متداولة عبر منصة "ريديت" شكوكًا أكبر، بعدما بدا أن الخط الأخضر يمر خلف أيقونة "واي فاي" على الشاشة، وهو ما دفع البعض إلى التشكيك في احتمال التلاعب بالصورة. ولا يعني ذلك أن جميع البلاغات غير حقيقية، لكنه يوضح أن الأدلة المتاحة حاليًا لا تكفي لتحديد حجم المشكلة أو سببها.

كما لم تُحسم حتى الآن ظروف استخدام الأجهزة التي ظهرت عليها الخطوط، بما في ذلك ما إذا كانت تعرضت للسقوط أو الضغط أو الانحناء أو السوائل، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في سلامة الشاشة.

هل خاطبت "أبل" المشكلة؟

لم تصدر "أبل" حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن بلاغات ظهور الخطوط الخضراء والوردية على شاشات iPhone 18 Pro -كما فعلت مع مشكلة "Face ID" السابقة- كما لم تؤكد وجود مشكلة عامة أو تعلن عن برنامج إصلاح أو استبدال خاص بهذه الحالات.

ولا يزال عدد الأجهزة المتأثرة بهذه المشكلة غير معروف، بحسب أحدث التقارير المتاحة حتى وقت نشر هذا التقرير. وبالنظر إلى أن بعض المستخدمين أفادوا باستمرار الخطوط حتى بعد إعادة ضبط هواتفهم، ترجح بعض التقارير أن تكون المشكلة مرتبطة بالعتاد، وتحديدًا لوحة الشاشة، وليس خللًا برمجيًا.

وأفادت تقارير بأن بعض المستخدمين قالوا إن "أبل" استبدلت أجهزتهم بعد تواصلهم مع فريق الدعم، لكن هذه الحالات المحدودة لا تكفي لتحديد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بدفعة إنتاج معينة أو مورد محدد للشاشات أو عيب تصنيع أوسع.

هل شاشات سامسونغ وراء المشكلة؟

ربط بعض المستخدمين على الإنترنت ظهور الخطوط بشاشات "سامسونغ"، لكن لا يوجد حتى الآن ما يثبت أن شاشات الشركة هي سبب المشكلة.

وذكرت تقارير أن "سامسونغ" توفر لوحات LTPO+ OLED المستخدمة في شاشات بعض هواتف iPhone 18 Pro، وهو ما دفع مستخدمين إلى الربط بين الأمرين، لكن هذا الربط يظل مجرد تكهنات إلى أن تقدم "أبل" أو جهة مستقلة أدلة تثبت وجود علاقة بين مورد الشاشة والعيب المبلغ عنه.

لذلك، فإن ظهور خطوط خضراء أو وردية أو حمراء على بعض الأجهزة مشكلة تم الإبلاغ عنها، لكنها لم تُثبت حتى الآن باعتبارها عيبًا عامًا في iPhone 18 Pro.

المصدر / مواقع الكترونية