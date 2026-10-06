للمرة الثانية… تغريم نتنياهو بسبب "دعاية انتخابية" في مواقع عسكرية

ألزمت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للمرة الثانية، بدفع نفقات مالية وحذف فيديو من حساباته الشخصية، بعدما اعتبرت تصويره في قاعدة جوية باستخدام موارد الجيش "دعاية انتخابية"، وذلك عقب قرار مماثل شمل فيديو ظهر فيه مع جنود.

ووفق القناة السابعة العبرية الخاصة، الثلاثاء، أصدر رئيس اللجنة القاضي نوعام سولبرغ قرارًا يلزم نتنياهو بحذف فيديو صوره في قاعدة طتل نوف" الجوية من حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحمل نفقات بقيمة 2.5 ألف شيكل، أي نحو 821 دولارًا.

وأوضحت القناة أن سولبرغ اعتبر نشر الفيديو عبر الحسابات الشخصية انتهاكًا لقوانين الانتخابات، لاستخدامه موارد عامة، شملت قاعدة عسكرية وطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

ومع ذلك، سمح القرار لنتنياهو بالإبقاء على المقطع في حساباته الرسمية، وفق المصدر ذاته.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر نتنياهو الفيديو من قاعدة “تل نوف” وسط "إسرائيل"، وظهرت في خلفيته طائرة تابعة لسلاح الجو.

وحذر في المقطع من احتمال تعرض "إسرائيل" لهجمات مع اقتراب الانتخابات، قائلًا إن هناك “مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبيل الانتخابات”، وفق القناة 15 العبرية الخاصة.

ويأتي القرار عقب إعلان سولبرغ، الأحد، قبول 5 التماسات ضد نتنياهو، تناولت استخدامه خطابات رسمية وجيش الاحتلال لأغراض الدعاية الانتخابية عبر حساباته الشخصية.

وشملت الالتماسات فيديو ظهر فيه نتنياهو خلال زيارة إلى موقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان.

واعتبر سولبرغ أن المقطع ركز على إنجازات الحكومة ورئيسها، بينما حُذفت منه خلال المونتاج أجزاء تتعلق برفع معنويات الجنود وتكريمهم.

وكتب رئيس اللجنة: “هذه بالطبع دعاية انتخابية”، وأمر نتنياهو بإزالة المنشورات وتحمل نفقات بقيمة 29 ألف شيكل، أي نحو 9 آلاف دولار.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط تنافس بين أحزاب الائتلاف بقيادة حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو وأحزاب المعارضة.

ولم تحسم استطلاعات الرأي الأخيرة إمكانية حصول أي من التكتلات منفردًا على أغلبية 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة.

وأظهر استطلاع لهيئة البث العبرية، الأحد، حصول أحزاب المعارضة على 52 مقعدًا مقابل 51 لأحزاب ائتلاف نتنياهو.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

المصدر / وكالات