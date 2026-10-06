نعيم قاسم: حزب الله سيواصل المقاومة ما دام العدوان الإسرائيلي قائمًا

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن الحزب سيواصل المقاومة ما دام العدوان الإسرائيلي قائمًا، مشددًا على أن "إسرائيل" "لن تتمكن من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين”، وأن تحرير الجنوب “نراه أمام أعيننا”.

وقال قاسم في كلمة مصورة، إن المقاومة، بمجاهديها وشعبها، قدمت “أسطورة في الصمود” خلال فترة العدوان المتواصل، ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين.

وأكد أن “الحل يبدأ بخروج العدو صاغرًا”. وأضاف: “العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا، فهذا هو الحل بالنسبة إلينا، ولا تسألوننا عن حلول أخرى”.

وفي الشأن الداخلي، أبدى قاسم استعداد “حزب الله” للتعاون في مختلف القضايا، بما فيها حصر السلاح والاقتصاد والوظائف والعيش المشترك وأموال المودعين، وفق “الأطر الدستورية المعمول بها”، ومن دون “إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية”. وقال: "نتفاهم على أساس الدستور، وعلى أساس القوانين".

المصدر / فلسطين أون لاين