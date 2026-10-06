فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يرفض دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة والقدس

خطوط ملونة على آيفون 18 برو.. هل تكشف عيبًا في الشاشة؟

بيان رونالدو.. النجم البرتغالي يكشف حقيقة أزمته مع خورخي جيسوس

إصابة مصور "فرانس برس" باعتداء للمستوطنين في الضفة

قطر: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة وتبادل الرسائل لم ينقطع

للمرة الثانية… تغريم نتنياهو بسبب "دعاية انتخابية" في مواقع عسكرية

نعيم قاسم: حزب الله سيواصل المقاومة ما دام العدوان الإسرائيلي قائمًا

الاحتلال يقصف تل الأحمر الشرقي جنوبي سوريا

7 آلاف مفقود في غزة.. عائلات تجهل مصير أبنائها منذ 3 سنوات

5 شهداء في قصف وإطلاق نار إسرائيلي وعمليات نسف واسعة في غزة

الاحتلال يقصف تل الأحمر الشرقي جنوبي سوريا

06 أكتوبر 2026 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تل الأحمر الشرقي بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وفق إعلام رسمي.

وقالت قناة “الإخبارية السورية” إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفتين تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي”، دون تفاصيل بشأن نتائج القصف.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية لهضبة الجولان السورية المحتلة، انتهاكات إسرائيلية متكررة تشمل قصفًا وتوغلات تتخللها عمليات تفتيش للمنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسّعت "إسرائيل" نطاق عملياتها العسكرية في سوريا، وتقدمت قواتها إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل ومواقع مجاورة لها.

وتطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي التي تقدمت إليها، وتؤكد تمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فيما تقول "إسرائيل" إن تحركاتها مرتبطة باعتبارات أمنية.

المصدر / وكالات
#سوريا #الجولان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة