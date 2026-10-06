الاحتلال يقصف تل الأحمر الشرقي جنوبي سوريا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تل الأحمر الشرقي بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وفق إعلام رسمي.

وقالت قناة “الإخبارية السورية” إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفتين تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي”، دون تفاصيل بشأن نتائج القصف.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية لهضبة الجولان السورية المحتلة، انتهاكات إسرائيلية متكررة تشمل قصفًا وتوغلات تتخللها عمليات تفتيش للمنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسّعت "إسرائيل" نطاق عملياتها العسكرية في سوريا، وتقدمت قواتها إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل ومواقع مجاورة لها.

وتطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي التي تقدمت إليها، وتؤكد تمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فيما تقول "إسرائيل" إن تحركاتها مرتبطة باعتبارات أمنية.

المصدر / وكالات