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متى موعد إعلان الكرة الذهبية 2026؟

06 أكتوبر 2026 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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متى موعد إعلان الكرة الذهبية 2026؟
محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب العاصمة البريطانية لندن، التي تستعد لأول مرة في تاريخها لاحتضان الحدث الأبرز والأعرق رياضياً؛ حيث كشفت مجلة "فرانس فوتبول" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2026 (Ballon d'Or) في نسختها السبعين التاريخية.  

موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الرسمي

يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، على مسرح لندن بالاديوم (London Palladium Theatre) الشهير في المملكة المتحدة.  

ويأتي اختيار العاصمة الإنجليزية لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي للمرة الأولى خارج فرنسا كبادرة رمزية لتخليد الذكرى السبعين للجائزة، وتكريماً للاعب الإنجليزي الراحل السير ستانلي ماثيو، أول متوج بالكرة الذهبية تاريخياً في عام 1956. 

ولا يقتصر الحفل على إعلان الفائز بالكرة الذهبية، إذ يشهد أيضًا توزيع عدد من الجوائز، أبرزها جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، إلى جانب جوائز أفضل مدرب وأفضل نادٍ.

ويحمل الفرنسي عثمان ديمبيلي لقب الكرة الذهبية، بعدما توج بالجائزة في نسخة 2025، بينما يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي التاريخي برصيد 8 كرات ذهبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عثمان ديمبيلي

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