أردوغان: لن ننسى أطفال غزة وسندافع عن قضيتهم في جميع الظروف

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام بلاده الثابت بدعم القضية الفلسطينية ونصرة أهالي قطاع غزة، مؤكداً أن تركيا لن تتخلى عن أطفال غزة وستستمر في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في كل المحافل والمحطات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة افتتاح العام الأكاديمي 2026-2027، حيث تخلل الفعالية عرضٌ موسيقيٌ قدمته "جوقة جامعة حران" بعنوان "من نسيناهم على الضفة الأخرى من الفرات"- مهداة لأطفال القطاع المحرومين من حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم.

وقدم الرئيس التركي تحية إجلال وصمود لطلاب غزة، قائلاً: "أبعث باسم بلدي وشعبي بأقوى رسائل التضامن إلى جميع طلاب غزة الذين فقدوا خلال السنوات الثلاث الماضية عائلاتهم وأقاربهم، ودمرت آلة الإبادة منازلهم وجامعاتهم ومدارسهم، دون أن تكسر إرادتهم أو تثنيهم عن مواصلة كفاحهم من أجل الحياة والكرامة."

وأكّد أردوغان أن تركيا ستظل سنداً للمظلومين، مشدداً: "حتى لو نسي البرابرة الذين يرتدون قناع الحضارة هؤلاء الأطفال، فإننا لن ننساهم أبداً، وسنظل إلى جانبهم نصرة لقضيتهم العادلة تحت أي ظرف."

كما ترحّم الرئيس التركي على أرواح أكثر من 74 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا جراء العدوان وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين