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الاتحاد الأوروبي يدعو لانتخابات فلسطينية شفافة

06 أكتوبر 2026 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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علم الاتحاد الأوربي

شددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الثلاثاء، على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بصورة موثوقة وشاملة وشفافة.

وأكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة لمتابعة العملية الانتخابية الفلسطينية، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء موقف كالاس خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع حسين الشيخ، في تأكيد للموقف الأوروبي الداعم لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية ومتابعة سير العملية الانتخابية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاتحاد الأوروبي #الانتخابات الفلسطينية #كالاس

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