فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يرفض دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة والقدس

خطوط ملونة على آيفون 18 برو.. هل تكشف عيبًا في الشاشة؟

بيان رونالدو.. النجم البرتغالي يكشف حقيقة أزمته مع خورخي جيسوس

إصابة مصور "فرانس برس" باعتداء للمستوطنين في الضفة

قطر: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة وتبادل الرسائل لم ينقطع

للمرة الثانية… تغريم نتنياهو بسبب "دعاية انتخابية" في مواقع عسكرية

نعيم قاسم: حزب الله سيواصل المقاومة ما دام العدوان الإسرائيلي قائمًا

الاحتلال يقصف تل الأحمر الشرقي جنوبي سوريا

7 آلاف مفقود في غزة.. عائلات تجهل مصير أبنائها منذ 3 سنوات

5 شهداء في قصف وإطلاق نار إسرائيلي وعمليات نسف واسعة في غزة

أمن المقاومة يحذر من مخطط إسرائيلي لشن عدوان جديد على غزة

06 أكتوبر 2026 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
...
المخطط يستهدف اختلاق حادثة أمنية داخل القطاع ومن ثم اتهام المقاومة الفلسطينية بالوقوف وراءها بما يوفّر ذريعة لشن عدوان جديد على غزة

حذّر مصدر لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من مخطط يستهدف اختلاق حادثة أمنية داخل القطاع عبر تنفيذ عملية مدبّرة لاختطاف أحد جنود الاحتلال، ومن ثم اتهام المقاومة الفلسطينية بالوقوف وراءها، بما يوفّر ذريعة لشن عدوان جديد على غزة.

وقال المصدر: إن معلومات استخبارية حصل عليها كشفت عن تنسيق بين جيش الاحتلال و"العصابات العميلة" لتنفيذ المخطط، موضحًا أن السيناريو يتضمن إطلاق نار منسقًا واختطاف أحد الجنود، بما يستدعي تنفيذ الاحتلال عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في قطاع غزة تحت ذريعة الرد على الهجوم.

وأكد أن المقاومة ملتزمة بالاتفاقيات التي وقعتها، وأنها لا تنوي تنفيذ أي هجوم، محذرًا من أن أي عملية من هذا النوع قد تُستخدم كذريعة لشن هجمات على القطاع وسكانه.

وحمل "أمن المقاومة" الاحتلال المسؤولية عن أي تصعيد أو استهداف قد يطال المواطنين في قطاع غزة، داعيًا الوسطاء إلى التحرك لكشف مخططات الاحتلال، وإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاقات الموقعة والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويضها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #مقاومة #أمن المقاومة #مخطط خبيث

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة