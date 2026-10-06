"غطاء للتطبيع الثقافي".. حملتان أردنيتان تطالبان بإلغاء ومقاطعة حفل "بوتشيلي"

أطلقت حملتا "استحِ" و"الأردن تقاطع" دعوات واسعة لمقاطعة حفل المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي المقرر إقامته في مدينة البتراء الأثرية بتاريخ 27 نوفمبر 2026، وسط مطالب شعبية للجهات المعنية بإلغاء الفعالية بشكل كامل.

وأوضحت الحملتان أن سبب الاعتراض والمطالبة بالإلغاء يعود إلى "دعم بوتشيلي للاحتلال الإسرائيلي"، ومشاركته في فعاليات وأنشطة فنية تُعتبر دعماً للتطبيع.

وأكدت الجهات الداعية للمقاطعة أن استضافة فنان مؤيد للاحتلال في موقع تاريخي بحجم البتراء تُعد منحاً لغطاء ثقافي للتطبيع، وتتعارض مع الموقف الشعبي الرافض له.

وتركزت مطالب الحملتين على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في مطالبة الجهات المعنية بإلغاء الفعالية الفنية بشكل نهائي، ودعوة وسائل الإعلام إلى الامتناع عن الترويج للحفل أو تغطيته، إلى جانب حث الجمهور على مقاطعة الفعالية وعدم شراء تذاكرها.

المصدر / فلسطين أون لاين