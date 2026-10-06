البرلمان الأوروبي يفتح تحقيقا مع ريما حسن بعد نزعها العلم الإسرائيلي

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، أنها تأخذ على محمل الجد اتهام ريما حسن، النائبة الفرنسية الفلسطينية الأصل عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى قتلى هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد فريق حسن أن النائبة قامت فعلا بنزع العلم الاسرائيلي، لكن سقوط علم الاتحاد الأوروبي لم يكن مقصودا.

وقالت ميتسولا خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية: “تم تصوير أحد أعضاء هذه الجمعية في ما يبدو وهو يقوم بتخريب معرض" داخل البرلمان “يُخلّد ذكرى قتلى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أضافت: “نحن نتعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية، وكل الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في لوائحنا جارية، بما في ذلك احترام حق الشخص المعني في الاستماع إلى أقواله”.

وكانت متحدثة باسم البرلمان قد أفادت في وقت سابق بأن الواقعة تخضع للتحليل من قبل أجهزة البرلمان.

وشددت ميتسولا على أنه “لا يمكننا التساهل مع أفعال من هذا النوع قد تثني الناس عن التعبير عن آرائهم، ولا يمكننا التساهل مع الإضرار بالممتلكات، ولا مع محاولات الترهيب بدلا من اللجوء إلى النقاش”.

وأكد فريق حسن أن النائبة الأوروبية قدمت توضيحاتها لما جرى.

وأوضح أنه أثناء مغادرتها المعرض “نزعت ريما حسن العلم الإسرائيلي… وكان علم الاتحاد الأوروبي مثبتا على القاعدة نفسها، فسقط عن غير قصد نتيجة اختلال التوازن. ولم يتم دوس أي من العلمين أو تعرض للتلف”.

ووضع الفريق التصرف “في إطار التنديد بالإبادة الجماعية التي لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترتكبها"، في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة، مشددا على أنه “لم يكن يستهدف بأي حال الأشخاص الذين يراد تكريمهم من خلال هذا الحدث أو ذكراهم”.

وكرّرت حسن موقفها خلال جلسة للبرلمان الثلاثاء. وقالت: "يمكن تماما إحياء ذكرى قتلى السابع من أكتوبر من دون الارتباط بالدولة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية".

وكان النائب الأوروبي اليميني فرانسوا-كزافييه بيلامي قد اتهم حسن الاثنين بإسقاط “العلم الأوروبي والعلم الإسرائيلي”، معتبرا أن ذلك يشكل “نوعا من التواطؤ مع أولئك الذين يسعون، بما في ذلك في أوروبا، إلى استيراد الكراهية المعادية للسامية مجددا، وهي الكراهية التي أنتجت أحلك فترات تاريخ قارتنا".

المصدر / وكالات