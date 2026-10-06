النخالة: لن نتخلى عن مقاومة الاحتلال ما دام مشروعه قائمًا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني ما يزال ثابتًا وصامدًا في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، ومتمسكًا بحقوقه التاريخية في فلسطين، مشددًا على أن وحدة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية تمثل هدفًا أساسيًا للحركة، وأنها ستسعى بكل جهد لتحقيقها.

وقال النخالة في كلمة له، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للانطلاقة الجهادية للحركة وتزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لمعركة طوفان الأقصى:" نحتفي بمقاومة شعبنا ونخلّد تضحياته المستمرة"، مشددًا على أن وحدة قوى المقاومة في فلسطين وفي المنطقة سيبقى قائمًا مهما كانت التحديات.

وشدد على العمل بكل جهد ممكن على المساعدة في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزمه من سبل الحياة الكريمة، بالانفتاح على إخواننا في الدول العربية والإسلامية، وحثهم على القيام بواجباتهم لحماية صمود شعبنا الفلسطيني في أرضه.

وأعرب عن شكره للدول العربية والإسلامية وشعوبها على المساعدات الإنسانية التي قدمتها أثناء العدوان، مطالبًا بمزيد من الجهد، ومزيد من الدعم، لرفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.

كما قدم شكره لكل الشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم التي خرجت لتعبر عن تأييدها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وجدد تأكيده على أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، ما بقي المشروع الصهيوني قائمًا على أرضنا.

وشدد على أن الشهداء الذين ارتقوا في مختلف الساحات سيبقون حاضرون في ذاكرتنا وأحياء عبر التاريخ.

كما أكد النخالة أن معركة طوفان الأقصى جاءت ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا ومقدساتنا، وأنه بحجة معركة طوفان الأقصى واجه شعبنا هجمة صهيونية بكل وسائل القتل الإجرامية، لافتًا إلى أنها معركة أمة واحدة في مواجهة عدو واحد في مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه.

وأوضح النخالة أن الاغتيالات والاعتداءات على الأقصى واستمرار الاستيطان واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لسنوات شكلت أسبابًا رئيسية للمواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين