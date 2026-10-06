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شرطة باريس تحظر مظاهرة للتضامن مع غزة

شرطة باريس تحظر مظاهرة للتضامن مع غزة

06 أكتوبر 2026 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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مظاهرة في باريس منددة بحرب الإبادة في غزة (أرشيف)

 أعلنت شرطة باريس اليوم الثلاثاء، حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء، تحت شعار “ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار”، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال قائد شرطة باريس، باتريس فاور، إن قرار المنع اتُخذ “بناءً على طلب وزير الداخلية” لوران نونيز، مبررًا ذلك بوجود “مخاطر كبيرة لاضطرابات النظام العام".

وأوضح أن مستوى ما وصفه بـ“التهديد الإرهابي” في فرنسا ما يزال مرتفعًا، مشيرًا كذلك إلى استمرار تسجيل أعمال معادية للسامية عند مستويات وصفها بالتاريخية، وفق تعبيره، مؤكدًا أن مسؤوليته تتمثل في “ضمان أمن الجميع”، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار حظر التظاهرة.

ويعيد منع التظاهرة في باريس إلى الواجهة الجدل في فرنسا بشأن التوازن بين الحق في التظاهر والاحتجاج من جهة، ومتطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بها داخل عدد من الدول الأوروبية.

المصدر / وكالات
#غزة #باريس #مظاهرة

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