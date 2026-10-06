شرطة باريس تحظر مظاهرة للتضامن مع غزة

أعلنت شرطة باريس اليوم الثلاثاء، حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء، تحت شعار “ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار”، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال قائد شرطة باريس، باتريس فاور، إن قرار المنع اتُخذ “بناءً على طلب وزير الداخلية” لوران نونيز، مبررًا ذلك بوجود “مخاطر كبيرة لاضطرابات النظام العام".

وأوضح أن مستوى ما وصفه بـ“التهديد الإرهابي” في فرنسا ما يزال مرتفعًا، مشيرًا كذلك إلى استمرار تسجيل أعمال معادية للسامية عند مستويات وصفها بالتاريخية، وفق تعبيره، مؤكدًا أن مسؤوليته تتمثل في “ضمان أمن الجميع”، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار حظر التظاهرة.

À la demande du ministre de l’Intérieur, @NunezLaurent, j’ai pris un arrêté interdisant une manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu» à Paris mercredi 7 octobre 2026.



Cette date marque le troisième anniversaire de l’attaque terroriste du… pic.twitter.com/iEsAqXAiXV — Préfet de Police (@prefetpolice) October 6, 2026

ويعيد منع التظاهرة في باريس إلى الواجهة الجدل في فرنسا بشأن التوازن بين الحق في التظاهر والاحتجاج من جهة، ومتطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بها داخل عدد من الدول الأوروبية.

المصدر / وكالات