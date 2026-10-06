أمين الأمن القومي الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات وإيران لن تتراجع

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز لن يُفتح تحت التهديد أو الضغوط، مشددًا على أن طهران لن تتراجع عن موقفها وشروطها.

وقال رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن فتح المضيق لا يمكن أن يتم عبر التهديدات أو ممارسة الضغوط على إيران، في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تتواصل فيه الضغوط والمفاوضات بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لحركة شحن النفط والطاقة عالميًا.

وكانت طهران قد ربطت في تصريحات سابقة إعادة فتح المضيق بتنفيذ مجموعة من الشروط، من بينها إنهاء الحرب ورفع الحصار والعقوبات، في حين تطالب الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في الممر المائي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رضائي أن إيران ستتعامل مع أي سفن تدخل منطقة حظر أعلنت عنها خارج مضيق هرمز وفق إجراءات تشمل العقوبات، في ظل استمرار المواجهة والضغوط المتبادلة.

ويأتي الموقف الإيراني الجديد في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم بشأن إعادة الملاحة في المضيق، وسط تمسك طهران بربط فتحه بتنفيذ مطالبها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات