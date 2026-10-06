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الاحتلال يستولي على 741 مترًا مربعًا من أراضي الجابريات في جنين

06 أكتوبر 2026 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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الاحتلال يستولي على 741 مترًا مربعًا من أراضي الجابريات في جنين

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على 741 مترًا مربعًا من أراضي حي الجابريات في مدينة جنين، داخل المنطقة المصنفة (أ)، بموجب أمر عسكري جديد بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

ويأتي قرار الاستيلاء الجديد امتدادًا لأمر عسكري سابق صدر في 7 أيار/مايو الماضي، واستهدف 7.247 دونمًا من الحوض ذاته.

وبحسب مصادر اعلامية، يوجد تداخل جزئي محدود بين الطرف الغربي للشريط المستهدف حديثًا والممر المتعرج الذي شمله الأمر السابق، قبل أن يمتد الشريط الجديد شرقًا خارج حدوده، ما يشير إلى ارتباط مكاني بين الإجراءين، دون أن تمثل كامل المساحة الجديدة زيادة صافية على المساحة التي سبق وضع اليد عليها.

ويثير قرار الاستيلاء مخاوف من توسع نطاق سيطرة الاحتلال العسكرية على الأراضي ومسارات الحركة في حي الجابريات، في ظل تتابع أوامر وضع اليد وترابطها مكانيًا، بما قد يفرض واقعًا جديدًا على الأرض، رغم وقوع المنطقة المستهدفة ضمن نطاق التصنيف (أ).

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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