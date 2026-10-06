بلدية جباليا النزلة تحذر من كارثة شتوية وتطالب بتشغيل مضخة الصفطاوي

أطلقت بلدية جباليا النزلة، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة عاجلًا للمؤسسات الدولية والجهات المعنية، طالبت فيه بالتدخل السريع لتشغيل مضخة حوض الصفطاوي، الذي بات أكبر بركة لتجميع مياه الأمطار والصرف الصحي في شمال قطاع غزة، محذرةً من كارثة إنسانية وبيئية مع حلول فصل الشتاء.

وقال رئيس بلدية جباليا النزلة، المهندس مازن النجار، خلال جولة تفقدية للمنطقة، إن تدمير البنية التحتية وبركة "أبو راشد"، التي كانت تُعد من أكبر برك تجميع مياه الأمطار، دفع البلدية إلى تحويل مياه الأمطار والصرف الصحي مؤقتًا إلى حوض الصفطاوي.

وأوضح النجار أن الحوض يستقبل المياه من مناطق واسعة تشمل جباليا النزلة والصفطاوي، إضافة إلى مياه منطقة بئر النعجة في مخيم جباليا ومنطقة أصلان في بيت لاهيا.

وحذر من أن توقف عمليات الضخ وتراكم المياه الراكدة في الحوض يشكلان خطرًا مباشرًا على حياة آلاف المواطنين والنازحين، لا سيما المقيمين في خيام ومنازل متضررة، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار بكميات كبيرة قد يؤدي إلى غمر المناطق المحيطة بالمياه ووقوع كارثة إنسانية وبيئية.

وبيّن أن تشغيل المضخة يتطلب توفير مولد كهربائي بقدرة 200 KVA، بما يتيح ضخ المياه المتراكمة وتخفيف مخاطر ارتفاع منسوبها.

ودعا رئيس البلدية المؤسسات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وسلطة المياه الفلسطينية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، إلى التدخل العاجل وتوفير المولد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المضخة، تفاديًا لتفاقم الأوضاع مع بدء موسم الأمطار.

وشددت البلدية على أن الاستجابة العاجلة لهذا النداء تمثل ضرورة لحماية السكان والنازحين، والحد من مخاطر الفيضانات وتلوث المياه وانتشار الأوبئة في المناطق المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين