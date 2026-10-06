"الجهاد": الاحتلال يواصل حرب الإبادة ومخططات ضم الضفة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، تزامن الذكرى الـ39 لانطلاقتها مع الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومواصلة العدوان على قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية، وفق ما جاء في بيان للحركة.

وقالت الحركة، في بيان، إن الاحتلال يواصل، بحسب وصفها، سياسات ضم الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين وإحراق المحاصيل والتنكيل بالفلسطينيين، إلى جانب ما وصفته بمخططات تهويد الأراضي في الجليل والنقب، واستمرار الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين والحرب على وكالة "الأونروا".

وعلى المستوى الإقليمي، أشارت الحركة إلى استمرار التوسع الإسرائيلي في لبنان وسوريا، معتبرة أن تهديدات مسؤولين إسرائيليين بشن اعتداءات جديدة على دول عربية وإسلامية، بينها إيران وتركيا ومصر والأردن، تأتي في إطار مساعٍ لفرض السيطرة على المنطقة، بدعم أمريكي.

واعتبرت الجهاد الإسلامي أن الاحتلال لم يتمكن، رغم استمرار الحرب، من تحقيق ما وصفته بـ"النصر الساحق"، مرجعة ذلك إلى صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ومقدساته وحقوقه، إلى جانب صمود شعوب المنطقة.

وأكدت الحركة استمرار المواجهة بعد ثلاثة أعوام من الحرب، وقالت إن صمود الفلسطينيين في مواجهة محاولات التهجير ومحو الهوية والوجود الفلسطيني سيكون، وفق تقديرها، عاملًا أساسيًا في تغيير موازين المواجهة.

وأكدت الجهاد الإسلامي تمسكها بمواصلة المقاومة إلى حين نيل الحقوق الفلسطينية، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف الانتهاكات في قطاع غزة، ووقف الاغتيالات والمجازر، والانسحاب الكامل من القطاع، وتسريع إدخال المساعدات، وفك الحصار، والبدء في إعادة الإعمار.

وحملت الحركة الوسطاء مسؤولية إلزام الاحتلال بوقف دائم للعدوان وتنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

كما حذرت من مخططات ضم الضفة الغربية وتفتيتها، مؤكدة تمسكها بما وصفته بحق الشعب الفلسطيني في مواصلة المقاومة "بكل أشكالها"، وفي مقدمتها الكفاح المسلح.

وجددت الحركة تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ورفضها محاولات إنهاء عمل وكالة "الأونروا"، كما توجهت بالتحية إلى الجهات والشعوب التي ساندت الفلسطينيين خلال الحرب.

وفي ختام بيانها، وجهت الجهاد الإسلامي التحية إلى شهداء الشعب الفلسطيني، ولا سيما الأطفال والنساء والمدنيين والأطقم الإعلامية والصحية والدفاع المدني، وإلى شهداء المقاومة الفلسطينية، كما حيّت المقاومين والأسرى والجرحى، مؤكدة مواصلة دعمها للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين