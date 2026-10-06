إصابتان بانفجار مركبة في مستوطنة بالقدس المحتلة

أصيب مستوطنان، صباح الثلاثاء، جراء انفجار مركبة في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن انفجار المركبة وقع في شارع "مئير فاينشتاين" داخل المستوطنة، فيما هرعت طواقم الإسعاف وقوات الاحتلال إلى المكان، وفرضت طوقاً حول المنطقة.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، تلقّت طواقم الإسعاف بلاغاً بالحادث، وقدمت العلاج الأولي لشخصين أصيبا جراء الانفجار، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. ووصفت التقارير حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة.

وقالت شرطة الاحتلال إن التحقيق الأولي يشير إلى احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة، فيما قالت في وقت لاحق إن الخلفية الجنائية للحادث ما تزال قيد الفحص، وإنه لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات معلنة على أنه هجوم على خلفية قومية.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة وبدأت بجمع الأدلة وفحص بقايا المركبة، فيما قرر قائد شرطة الاحتلال في القدس إسناد التحقيق إلى الوحدة المركزية في المنطقة، بهدف تحديد ملابسات الانفجار وهوية المشتبه بهم.

وتقع مستوطنة "أرمون هنتسيف" على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، وشهدت المنطقة في السنوات الماضية أحداثاً أمنية عدة.

ولا تزال ملابسات الانفجار قيد التحقيق، بانتظار صدور معلومات إضافية بشأن أسبابه وخلفيته.

المصدر / فلسطين أون لاين