وقفة تضامنية للمطالبة بتسريع سفر الصحفي عمار قديح للعلاج

نظّم أهل وعائلة الصحفي عمار قديح، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية للمطالبة بتسريع إجراءات سفره إلى خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم، في ظل تدهور وضعه الصحي وحاجته الماسّة إلى رعاية طبية متخصصة.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على استكمال إجراءات سفر الصحفي قديح، وتمكينه من الوصول إلى المستشفى المناسب وتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن.

وأكد المشاركون أن استمرار تأخير سفره يفاقم من معاناته الصحية، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تضمن حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاج إليها.

من جانبها، شددت عائلة قديح على أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً في حالته الصحية، مجددة مناشدتها للجهات المختصة بالتدخل العاجل وتسهيل سفره إلى الخارج، لإنقاذ حياته وتمكينه من تلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار معاناة المرضى والجرحى في قطاع غزة جراء صعوبة الوصول إلى العلاج المتخصص خارج القطاع، وما يترتب على ذلك من تأخير في تلقي الرعاية الطبية اللازمة.





المصدر / فلسطين أون لاين