فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة تضامنية للمطالبة بتسريع سفر الصحفي عمار قديح للعلاج

5 شهداء في قصف وإطلاق نار إسرائيلي وعمليات نسف واسعة في غزة

قانون بناء الإنسان

من قلب الميدان.. القسام تكشف ظهورًا جديدًا للسنوار خلال طوفان الأقصى

"الشعبية" تحذّر من توسيع العدوان على غزة وتمهيد الاحتلال لتصعيد الإبادة

بعد 3 سنوات من حرب الإبادة.. النساء في غزة يدفعن الثمن مضاعفًا

الاحتلال يحوّل 5 منازل لثكنات عسكرية في الضفة الغربية

عائلة غزية تحمل الاحتلال وميليشياته مسؤولية استدراج الشباب وتضليلهم

حماس تهنئ الجهاد بذكرى انطلاقتها الـ39: إضافة نوعية للحركة الوطنية

مرابطة تروي لـ"فلسطين" يومًا من التضييق في الأقصى خلال الأعياد اليهودية

بالفيديو وقفة تضامنية للمطالبة بتسريع سفر الصحفي عمار قديح للعلاج

06 أكتوبر 2026 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
...
الصحفي المصاب عمار قديح

نظّم أهل وعائلة الصحفي عمار قديح، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية للمطالبة بتسريع إجراءات سفره إلى خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم، في ظل تدهور وضعه الصحي وحاجته الماسّة إلى رعاية طبية متخصصة.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها والعمل بشكل عاجل على استكمال إجراءات سفر الصحفي قديح، وتمكينه من الوصول إلى المستشفى المناسب وتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن.

وأكد المشاركون أن استمرار تأخير سفره يفاقم من معاناته الصحية، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تضمن حصوله على الرعاية الطبية التي يحتاج إليها.

من جانبها، شددت عائلة قديح على أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً في حالته الصحية، مجددة مناشدتها للجهات المختصة بالتدخل العاجل وتسهيل سفره إلى الخارج، لإنقاذ حياته وتمكينه من تلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار معاناة المرضى والجرحى في قطاع غزة جراء صعوبة الوصول إلى العلاج المتخصص خارج القطاع، وما يترتب على ذلك من تأخير في تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

images (25).jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#سفر #علاج #وقفة تضامنية #مطالبة عاجلة #عمار قديح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة