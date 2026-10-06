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بالفيديو والصور من قلب الميدان.. القسام تكشف ظهورًا جديدًا للسنوار خلال طوفان الأقصى

06 أكتوبر 2026 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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من قلب الميدان.. القسام تكشف ظهورًا جديدًا للسنوار طوفان الأقصى

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة للشهيد القائد يحيى السنوار، توثق ظهوره خلال لقاءات وجولات ميدانية برفقة الشهيدين أنيس إسماعيل الدربي، من كتيبة الشهيد محمد أبو شمالة "تل السلطان" في لواء رفح، وقائد الكتيبة محمود حمدان، وذلك خلال فترة التحضير للمواجهات في قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد السنوار خلال اجتماع ميداني جمعه بالدربي وحمدان، وهو يتابع خرائط عملياتية ويقدم توجيهات تتعلق بإدارة المواجهات مع القوات الإسرائيلية، في لقطات قالت كتائب القسام إنها توثق جانباً من التحضيرات لمعركة "طوفان الأقصى".

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كما يظهر السنوار في مشاهد أخرى مرتدياً الكوفية والعباءة خلال جولة ميدانية، إلى جانب لقطات لاجتماعات مرتبطة بالعمل الميداني.

وتتضمن المادة المصورة مشاهد للشهيد الدربي خلال مشاركته في التصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فضلاً عن تسجيلات من مراحل التدريب العسكري التي خضع لها في مواقع تابعة لكتائب القسام قبل بدء الحرب.

وكان الشهيد القائد يحيى السنوار قد استشهد في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في حي تل السلطان بمدينة رفح، فيما استشهد الدربي وحمدان خلال المواجهات التي شهدها قطاع غزة.

                                                  تفاعل واسع مع المشاهد

وجاء نشر التسجيلات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى"، التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحظيت المشاهد الجديدة بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد ناشطون تداول صور السنوار، متوقفين عند ظهوره خلال الجولات واللقاءات الميدانية التي سبقت المعركة، فيما استعاد مدونون أبياتاً شعرية وتعليقات تناولت رمزية المشاهد وحضور السنوار في الخطاب الفلسطيني.

وتأتي هذه المشاهد ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تنتجها كتائب القسام لتوثيق مسيرة عدد من قادتها ومقاتليها الذين استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات التي شهدها قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.

وتقدم التسجيلات جانباً من الفترة التي سبقت المعركة، من خلال مشاهد للسنوار خلال جولات واجتماعات ميدانية، إلى جانب توثيق مراحل من إعداد وتدريب مقاتلي القسام، ومن بينهم الدربي وحمدان، قبل مشاركتهم في المواجهات التي شهدها القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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