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حماس تهنئ الجهاد بذكرى انطلاقتها الـ39: إضافة نوعية للحركة الوطنية

06 أكتوبر 2026 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأحر التهاني والتبريكات إلى قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم الأمين العام زياد النخالة وأعضاء المكتب السياسي وكافة كوادر ومجاهدي الحركة، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاقتها.

وأكدت حماس، في بيان، الثلاثاء، أن انطلاقة حركة الجهاد شكّلت إضافة نوعية لمشروع المقاومة والتحرير وللحركة الوطنية الفلسطينية، مشيدةً بالتضحيات العظام التي قدمتها الحركة عبر تقديم خيرة قادتها ومؤسسيها ومجاهديها على طريق دحر الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى تتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مجددةً التزامها التام بوحدة الصف والتنسيق المشترك والدائم مع حركة الجهاد الإسلامي وسائر فصائل العمل الوطني.

وشددت حماس على أن هذه الوحدة تجسد الدرع الحصين في مواجهة مخططات الاحتلال، وستبقى راسخة حتى تحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الجهاد الإسلامي #مشروع المقاومة #الحركة الوطنية

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