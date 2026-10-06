"الصحة": شهيدان و35 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، وصول شهيدين و35 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغت 1,462 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 5,151 إصابة، إضافة إلى 836 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,245 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 175,267 إصابة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إلى جانب آلاف الجثامين التي لا تزال مفقودة أو تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة في انتشال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين