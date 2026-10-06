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بالصور من بين الركام والخيام.. 1863 متسابقًا في مسابقة الأقصى القرآنية

06 أكتوبر 2026 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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الأوقاف تكرّم الفائزين في مسابقة الأقصى المحلية الـ25 لحفظ القرآن

كرّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الفائزين في مسابقة الأقصى المحلية الخامسة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، للعام 2026م/1448هـ، والتي أُقيمت برعاية حملة مداد الخير للإغاثة العاجلة، وبدعم من أهل الخير في سلطنة عُمان.

وحضر حفل التكريم مدير عام التعليم الشرعي د. محمد سالم، ومدير عام القرآن الكريم د. محمد الغلبان، والمدير التنفيذي لحملة مداد الخير أ. همام أبو روك، إلى جانب عدد من المديرين العامين ومديري الدوائر والمديريات والشخصيات الدينية والدعوية وذوي المكرّمين.

وأكد سالم أن وزارة الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى تربية جيل ينشأ على كتاب الله، رغم ما تعرض له الشعب الفلسطيني من حرب وعدوان وحصار، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يمثل نورًا يهدي إلى طريق الحق والخير.

ووجّه الشكر إلى حملة مداد الخير وأهل الخير في سلطنة عُمان وائتلاف مآذن لإعمار المؤسسات الدينية في قطاع غزة، على دعمهم للمسابقة، مهنئًا الحفّاظ وذويهم ولجان التحكيم والمشرفين والعاملين في الإدارة العامة للقرآن الكريم على إنجاز المسابقة.

من جانبه، قال الغلبان إن المسابقة شكّلت "علامة فارقة ورسالة تحدٍّ وصمود"، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين فيها بلغ 1,863 متسابقًا ومتسابقة من مختلف المحافظات.

وأوضح أن المسابقة توزعت على ثلاثة فروع، الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تفسير سورة الإسراء، وشارك فيه 261 متسابقًا ومتسابقة، والثاني حفظ عشرين جزءًا مع تفسير سورة الأنفال، بمشاركة 185 متسابقًا ومتسابقة، والثالث حفظ عشرة أجزاء مع تفسير سورة محمد، بمشاركة 1,417 متسابقًا ومتسابقة.

وأضاف الغلبان: "إن حفظ القرآن ليس نهاية المطاف، وإنما هو بداية الطريق ليكون خُلُقًا ومنهجًا لحياتنا".

بدوره، أشاد أبو روك بالمشاركين في المسابقة، واصفًا إياها بالمحفل القرآني والمشهد الإيماني الاستثنائي، مشيرًا إلى أن المتنافسين جاؤوا "من بين الركام والخيام"، حاملين القرآن في صدورهم، ومثمنًا جهود وزارة الأوقاف في إنجاز المسابقة وإنجاح مراحلها.

وتخلل الحفل فقرة إبداعية نفذها ديوان الحفّاظ بوزارة الأوقاف، تنافس خلالها ثلاثة متسابقين في تلاوة آيات من القرآن الكريم غيبًا، وتحديد مواضعها وأرقام صفحاتها والآيات السابقة واللاحقة لها، وسط تفاعل الحضور.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين في أجواء إيمانية، وسط فرحة واعتزاز الحفّاظ وذويهم ومشايخهم بهذا الإنجاز القرآني.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#القرآن الكريم #وزارة الأوقاف #مسابقة الأقصى

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