نائب أمريكي: حلف مكة قابل لأن يصبح "ناتو الشرق الأوسط"

قال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، إن "حلف مكة" للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان، لديه القدرة على أن يصبح "ناتو الشرق الأوسط".

وأضاف ويلسون، في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، "أعرب عن امتناني لحلفائنا تركيا وباكستان والسعودية لتفعيلهم التحالف في مواجهة عدوان الحوثيين المدعوم من إيران" حسب تعبيره.

وفي 7 اغسطس/ آب الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتفاقية "حلف مكة" للدفاع المشترك.

وتهدف الاتفاقية، التي تعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: