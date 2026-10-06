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مستعمرون يهاجمون عقربا ويحرقون أربع مركبات

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مستعمرون يهاجمون عقربا ويحرقون أربع مركبات

06 أكتوبر 2026 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أحرق مستعمرون، فجر الثلاثاء، أربع مركبات في بلدة عقربا جنوب نابلس، وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين.

وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر بأن مستعمرين هاجموا المنطقة الغربية من البلدة، وأضرموا النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وأوضح أن المركبات تعود ملكيتها إلى المواطنين: علاء بني منه وجهاد بني جابر، ومحمود بني منه، وسيف بني منه.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم في محافظة نابلس ومختلف مناطق الضفة الغربية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تواصلت خلال عام 2026 اعتداءات المستعمرين، وشملت إحراق وتخريب المركبات والمنازل والممتلكات، واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية وقطع الطرق.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#نابلس #بلدة عقربا #هجمات المستعمرين

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