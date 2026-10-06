حمد: واشنطن والوسطاء مطالبون بإلزام (إسرائيل) باتفاق وقف إطلاق النار

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس غازي حمد، أمس، إن الإدارة الأمريكية والوسطاء مطالبون بإلزام (إسرائيل) بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن عدم تطبيقه قد يؤدي إلى انهياره.

وأضاف حمد، في مقابلة مع برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة، أن الفلسطينيين وبالذات القوى السياسية وحماس بذلوا كل ما في وسعهم للوصول إلى الاتفاق، داعيا الأطراف التي رعته وتبنته إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيقه.

وقال إن الإدارة الأمريكية "تستطيع أن تجبر" (إسرائيل) على الالتزام بالاتفاق، لكنها لا تفعل، منتقدا انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية قبل التحرك، ومعتبرا ذلك غير منطقي وغير مقبول.

وأضاف أن حماس سعت باتجاه وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وبذلت جهودا مع الوسطاء والإدارة الأمريكية وأطراف أخرى، لكن العمليات الإسرائيلية استمرت، بما في ذلك خلال فترات وقف إطلاق النار.

ودعا حمد إلى موقف عربي وإسلامي ودولي جاد، وفرض عقوبات على (إسرائيل)، منتقدا صمت ما يعرف بـ"مجلس السلام" وعدم اتخاذه خطوات عملية بشأن المساعدات والمستشفيات والبنية التحتية في غزة.

وفي الشأن الفلسطيني، دعا إلى حوار وطني جاد وإعادة بناء منظمة التحرير، ووضع برنامج سياسي وطني وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مؤكدا الحاجة إلى قيادة وطنية تتحمل مسؤولية المرحلة.

المصدر / الدوحة/ فلسطين أون لاين: