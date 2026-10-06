اقتحامات واعتقالات وتحويل منازل لثكنات عسكرية في الضفة

شهدت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل واعتقالات واحتجاز شبان، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من عدة محاور، وحيي القرعان والنزّال، وداهمت بناية سكنية وعدداً من المنازل، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات، فيما استولت على مركبة خلال الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهمت عدداً من المنازل في البلدة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزلاً في حي الضاحية العليا وأطلقت الرصاص، كما اقتحمت قرية كفر قليل وبلدة بيتا، ومخيم بلاطة، حيث داهمت عدداً من المنازل واعتقلت الشاب باسم مرشود عقب مداهمة منزله. وحطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد "الصعيدي" خلال اقتحام منطقة الضاحية الوسطى.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلقموس والطيبة، فيما تسللت وحدة خاصة إلى بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وحاصرت منزلاً، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة في البلدة.

وفي طولكرم، احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان ونكلت بهم قرب مفترق التربية، كما اقتحمت مخيم نور شمس وداهمت منازل في حي المحجر.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي أم الشرايط، وقرية كفر مالك شمال شرق رام الله، فيما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية برقا شرق رام الله، وفق مصادر محلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وبني نعيم شرقها، وداهمت عدداً من المنازل، فيما أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات بمنطقة وادي جحيش في مسافر يطا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل، وفتشت عددًا من منازل المواطنين، وحولت ثلاثة منها إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وانتشرت في أحيائها وشوارعها، وداهمت وفتشت عددًا من منازل المواطنين، كما منعت الطلبة من الوصول إلى بعض المدارس.

وتشهد محافظة الخليل تصاعدًا في اقتحامات قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية بحق المواطنين، بما في ذلك إغلاق الطرق والمداخل، ومداهمة المنازل وتحويل بعضها إلى نقاط وثكنات عسكرية، في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة كفر الديك غرب المحافظة، كما اقتحمت مدينة أريحا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: